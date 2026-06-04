Заготовка дров в лесах: какие правила действуют в Украине и как избежать штрафов в 2026 году

Правила заготовки дров в лесу. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Дрова остаются крайне важным ресурсом для многих украинцев. Именно поэтому, возобновлять запасы топлива люди начинают задолго до прихода зимы. Однако просто пойти в лес, срезать там деревья или рубить на дрова ветки запрещено. Такие действия считаются нарушением действующего законодательства и могут привести к штрафам.

О том, могут ли украинцы законно заготавливать дрова в лесах летом и что для этого нужно, в комментарии сайту Новини.LIVE рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

Какие документы нужны для заготовки дров в лесу

Заготавливать древесину для собственных нужд можно только при наличии соответствующих разрешений. Граждане должны иметь документы, подтверждающие:

право на проведение вырубки;

законное происхождение древесины.

"Нужно оформить "лесорубный билет". Это документ, который выдается на право заготовки древесины, включая дрова, по установленным правилам. Кроме этого, при покупке дров у официальных лесхозов или государственных структур нужно иметь накладную или товарно-транспортную накладную, документ о покупке, подтверждение происхождения", — уточнил Коваленко.

В случае, когда граждане планируют самостоятельно заготавливать дрова, все работы должны быть предварительно согласованы с лесничеством или лесохозяйственным предприятием. Только после получения соответствующего разрешения можно начинать заготовку.

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Что такое лесорубный билет и как его получить

В соответствии с Порядком выдачи специальных разрешений на использование лесных ресурсов, именно лесорубный билет является основным документом, который регулирует проведение таких работ.

В нем указываются сроки выполнения работ, разрешенный объем заготовки древесины, требования по благоустройству территории после завершения вырубки, а также размер платежей за использование лесных ресурсов.

Выдачей лесорубных билетов занимаются уполномоченные органы лесного хозяйства. Для получения разрешения гражданин или организация должны подать соответствующее заявление и пакет документов. Обычно в него входят:

план проведения работ;

материалы по участку леса, на котором планируется заготовка древесины.

Однако есть и исключения. В некоторых случаях лесорубный билет могут оформить уже после начала работ, но не позднее чем через месяц. Такой вариант допускается при ликвидации аварийных ситуаций, удалении опасных деревьев вблизи автомобильных дорог, линий электропередач и других объектов инфраструктуры.

Также это правило действует во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или лесных пожаров. Поэтому украинцам, которые планируют заготавливать дрова самостоятельно, стоит заранее позаботиться об оформлении необходимых документов. Это позволит избежать нарушений закона и возможного наказания.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году в Украине часть людей сможет получить помощь на покупку дров или другого твердого топлива для обогрева дома. Это касается тех, у кого дома нет центрального или электро отопления или газа.

Также Новини.LIVE рассказывали, что спрос на дрова сейчас очень вырос. Многие украинцы начали закупать их еще весной, не дожидаясь холодов. Из-за этого предприятие "Леса Украины" ежемесячно поставляет примерно 225 тысяч кубометров древесины — столько раньше нужно было только в самые холодные периоды зимы.