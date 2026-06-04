Заготівля дров у лісах: які правила діють в Україні і як уникнути штрафів у 2026 році

Правила заготівлі дров в лісі. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Дрова залишаються вкрай важливим ресурсом для багатьох українців. Саме тому, поновлювати запаси палива люди починають задовго до приходу зими. Однак просто піти до лісу, зрізати там дерева або рубати на дрова гілки заборонено. Такі дії вважаються порушенням чинного законодавства та можуть призвести до штрафів.

Про те, чи можуть українці законно заготовляти дрова в лісах влітку та що для цього потрібно, у коментарі сайту Новини.LIVE розповів лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Які документи потрібні для заготівлі дров в лісі

Заготовляти деревину для власних потреб можна лише за наявності відповідних дозволів. Громадяни повинні мати документи, що підтверджують:

право на проведення вирубки;

законне походження деревини.

"Потрібно оформити "лісорубний квиток". Це документ, який видається на право заготівлі деревини, включно з дровами, за встановленими правилами. Крім цього, при купівлі дров у офіційних лісгоспів чи державних структур потрібно мати накладну або товарно-транспортну накладну, документ про купівлю, підтвердження походження", — уточнив Коваленко.

У випадку, коли громадяни планують самостійно заготовляти дрова, усі роботи мають бути попередньо погоджені з лісництвом або лісогосподарським підприємством. Лише після отримання відповідного дозволу можна розпочинати заготівлю.

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Що таке лісорубний квиток і як його отримати

Відповідно до Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, саме лісорубний квиток є основним документом, який регулює проведення таких робіт.

У ньому зазначаються строки виконання робіт, дозволений обсяг заготівлі деревини, вимоги щодо впорядкування території після завершення вирубки, а також розмір платежів за використання лісових ресурсів.

Видачею лісорубних квитків займаються уповноважені органи лісового господарства. Для отримання дозволу громадянин або організація повинні подати відповідну заяву та пакет документів. Зазвичай до нього входять:

план проведення робіт;

матеріали щодо ділянки лісу, на якій планується заготівля деревини.

Проте є і винятки. У деяких випадках лісорубний квиток можуть оформити вже після початку робіт, але не пізніше ніж через місяць. Такий варіант допускається під час ліквідації аварійних ситуацій, видалення небезпечних дерев поблизу автомобільних доріг, ліній електропередач та інших об’єктів інфраструктури.

Також це правило діє під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих або лісових пожеж. Тож українцям, які планують заготовляти дрова самостійно, варто заздалегідь подбати про оформлення необхідних документів. Це дозволить уникнути порушень закону та можливого покарання.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році в Україні частина людей зможе отримати допомогу на купівлю дров або іншого твердого палива для обігріву оселі. Це стосується тих, у кого вдома немає центрального чи електро опалення або газу.

Також Новини.LIVE розповідали, що попит на дрова зараз дуже виріс. Багато українців почали закуповувати їх ще навесні, не чекаючи холодів. Через це підприємство "Ліси України" щомісяця постачає приблизно 225 тисяч кубометрів деревини — стільки раніше потрібно було лише в найхолодніші періоди зими.