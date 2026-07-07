Заработок на ломе: какие металлы запрещено сдавать на повторную переработку в июле

Продажа лома в Украине. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Продавая некоторые металлические конструкции, украинцы могут заработать на ломе. Однако пункты приема не покупают у граждан все подряд — существует перечень предметов, которые запрещено принимать для повторной переработки. Мы узнали, что именно входит в этот список по состоянию на июль 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт компании Priem Loma.

Что нельзя сдать на лом в Украине

Переплавка черных и цветных металлов предполагает соблюдение правил безопасности, а также норм закона, касающихся продажи вещей, находящихся в частной собственности. Пункты приема в Украине не сотрудничают с клиентами, которые хотят сдать:

герметично закрытые емкости;

предметы исторической и культурной ценности;

имущество коммунальной собственности;

конструкции с кладбища;

радиоактивно загрязненный металл;

токсичные материалы;

элементы железнодорожной и критической инфраструктуры;

батареи/радиаторы с неизвестной жидкостью внутри;

боеприпасы и взрывоопасные предметы;

вещи, являющиеся чужой частной собственностью.

За несоблюдение законодательства Украины в сфере заготовки и переработки лома субъектам хозяйствования грозит строгая ответственность. Согласно статье 164-10 Кодекса об административных правонарушениях, штраф составляет от 8 500 до 17 000 грн.

Цены на черные металлы в июле

Чаще всего украинцы продают черные металлы, хотя такая деятельность не способна принести большой доход, учитывая низкую стоимость конструкций на рынке. Так, в Киевской области цена за килограмм лома доходит максимум до 3 грн по состоянию на июль 2026 года.

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В Винницкой и Днепропетровской областях показатели достигают 5,5 грн/кг. Средний диапазон цен наблюдается во Львовской, Сумской и Одесской областях — от 3,5 до 4,5 грн/кг. Чтобы прибыль от продажи была солидной, необходимо накопить большой объем черных металлов и сдать одной партией.

Стоит искать конструкции из стали, чугуна и железа. Предприятия закупают радиаторы, батареи, корпуса транспортных средств и крупногабаритной бытовой техники, автомобильные детали, сантехнические изделия, трубы, даже мебель, если она содержит металл.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой лом выгодно сдавать в Украине. Наибольший доход принесет медь — она стоит в среднем 400-450 грн/кг. Кроме того, дорого принимают латунные изделия, цена лома достигает 250 грн/кг по состоянию на июль 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые копейки придется сдать на лом. Их изъяли из обращения, однако украинцы могут обменять неплатежные деньги до конца военного положения. После этого заменить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек будет невозможно.