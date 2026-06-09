Оборотные копейки и монеты Украины: какие номиналы скоро станут недействительными

Монеты номиналом 2 гривны. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы пользуются оборотными монетами для оплаты товаров и услуг. Национальный банк регулярно обновляет денежные массы, чтобы повышать надежность расчетных операций и защищать сбережения граждан от мошенничества. Это означает необходимость изымать из употребления некоторые устаревшие нумизматические изделия.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Какие номиналы монет изымают из обращения

С начала чеканки украинских разменных и оборотных монет в использовании находились номиналы 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен. По состоянию на 2026 год у граждан принимают для расчетов 10 и 50 копеек плюс все гривневые номиналы монет.

Из наличного обращения постепенно изымают 10 копеек всех годов выпуска и 1 гривну (золотистого цвета). В то же время эти нумизматические изделия остаются действительным платежным средством и должны приниматься для оплаты без ограничений. Пока неизвестно, когда Национальный банк объявит о полной потере платежеспособности.

"Эти монеты находятся в обращении вместе с номиналом 1 гривна (включая памятные монеты обычного качества), изготовленными до 2018 года, и банкнотами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов, которые постепенно изымаются из обращения", — говорится на сайте НБУ.

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Что делать со старыми монетами

Украинцы, у которых сохранились старые копейки, могут обменять их на действительные средства платежа в банковских учреждениях. Для замены номиналов 1, 2, 5 или 25 копеек есть время до завершения военного положения плюс три месяца после. В отделениях НБУ обмен осуществляется бессрочно.

Не помешает проверить свои монеты на коллекционную ценность. Некоторые изделия способны принести владельцам значительный доход, поскольку за ними "охотятся" нумизматы. Следует обращать внимание на штамп или наличие нетипичных дефектов (перевернутый аверс/реверс, отражение стороны и т.д.).

Медные или латунные монеты принимают на лом, а цветные металлы дорого стоят в Украине. Поэтому альтернативный вариант — накопить определенное количество копеек, которые не имеют никакой исторической/коллекционной ценности, и сдать на повторную переработку.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк выпустил в обращение памятные монеты "Хозяйственная юстиция Украины". Они имеют номинал 5 гривен и изготовлены из нейзильбера. Продажа стартовала 2 июня в онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ и банках-дистрибьюторах.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Монетный двор Франции хочет возобновить чеканку монет из чистого золота. Эту деятельность прекратили более 100 лет назад. Первые четыре изделия с изображением Марианны появятся в продаже 16 июня 2026 года.