Главная Экономика В Украине появились новые оборотные монеты: что выпустил Национальный банк

В Украине появились новые оборотные монеты: что выпустил Национальный банк

Дата публикации 27 мая 2026 11:10
НБУ выпустил новые деньги: какие оборотные монеты можно использовать (фото)
Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

В Украине появились новые монеты, посвященные областям. Национальный банк 26 мая 2026 года пополнил тематическую серию "Мы сильные. Мы вместе" двумя нумизматическими изделиями. Деньги являются действительным платежным средством и будут поставляться для использования в расчетных операциях.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Дизайн новых оборотных монет

Нумизматическую продукцию посвятили двум областям Украины — Сумской и Черниговской. Именно они одни из первых приняли удар полномасштабного вторжения России, однако выстояли и продемонстрировали всему миру единство, несокрушимость, стойкость.

"Эти оборотные памятные монеты олицетворяют нашу благодарность жителям приграничных регионов, которые выстояли, защитили свои общины, сохранили веру в Украину и доказали: настоящая мощь государства — в единстве ее людей", — отметил председатель Национального банка Андрей Пышный.

Дизайн монет "Мы сильные. Мы вместе. Сумская область" и "Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область" характеризуется такими элементами:

  • аверс — идентичен с оборотной монетой номиналом 10 гривен образца 2018 года;
  • реверс — стилизованная карта Украины с административными границами двух регионов.

Деньги изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием и имеют номинал 10 гривен.

Новые оборотные монеты номиналом 10 гривен. Фото: НБУ

Где найти новые монеты

Поскольку они являются оборотными, то считаются действительным платежным средством и могут использоваться в расчетах. Национальный планирует выпустить около 4 млн штук монет в целом, дабы украинцы применяли деньги по всем видам финансовых операций.

"НБУ постепенно будет выдавать такие оборотные памятные монеты банкам и инкассаторским компаниям / компаниям по обработке наличности для дальнейшей выдачи клиентам. Они будут приниматься по номиналу 10 гривен", — уточнили в регуляторе.

Отдельно будут поставлять специально оформленные ролики, которые обычно покупают для пополнения коллекции или подарка. Товар вскоре станет доступен для заказа в онлайн-магазине нумизматической продукции или банках-дистрибьюторах.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк презентовал монету под названием "100-летие дня памяти Симона Петлюры". Ее номинал — 2 гривны, материал — нейзильбер. В онлайн-магазине нумизматической продукции Нацбанка монета стоит 204 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие украинские монеты могут принести владельцам неплохой доход. За 5 копеек 1992 года чеканки коллекционеры готовы заплатить от 2 500 до 7 000 грн. Речь идет о разновидности 2БАм с острым и узким средним зубом трезубца.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
