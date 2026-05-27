Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні з’явилися нові обігові монети: що випустив Національний банк

В Україні з’явилися нові обігові монети: що випустив Національний банк

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 11:10
НБУ випустив нові гроші: які обігові монети можна використовувати (фото)
Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

В Україні з’явилися нові монети, присвячені областям. Національний банк 26 травня 2026 року поповнив тематичну серію "Ми сильні. Ми разом" двома нумізматичними виробами. Гроші є дійсним платіжним засобом і будуть постачатися для використання в розрахункових операціях.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Дизайн нових обігових монет

Нумізматичну продукцію присвятили двом областям України — Сумській та Чернігівській. Саме вони одні з перших прийняли удар повномасштабного вторгнення Росії, однак вистояли і продемонстрували всьому світу єдність, незламність, стійкість.

"Ці обігові пам’ятні монети уособлюють нашу вдячність мешканцям прикордонних регіонів, які вистояли, захистили свої громади, зберегли віру в Україну та довели: справжня міць держави — у єдності її людей", — наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

Дизайн монет "Ми сильні. Ми разом. Сумська область" та "Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область" характеризується такими елементами:

Читайте також:
  • аверс — ідентичний з обіговою монетою номіналом 10 гривень зразка 2018 року;
  • реверс — стилізована мапа України з адміністративними межами двох регіонів.

Гроші виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом і мають номінал 10 гривень.

Монети від НБУ
Нові обігові монети номіналом 10 гривень. Фото: НБУ

Де знайти нові монети

Оскільки вони є обіговими, то вважаються дійсним платіжним засобом і можуть використовуватися в розрахунках. Національний планує випустити близько 4 млн штук монет загалом, аби українці застосовували гроші за всіма видами фінансових операцій.

"НБУ поступово видаватиме такі обігові пам’ятні монети банкам та інкасаторським компаніям / компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам. Вони прийматимуться за номіналом 10 гривень", — уточнили в регуляторі.

Окремо поставлятимуть спеціально оформлені ролики, які зазвичай купують для поповнення колекції чи подарунку. Товар незабаром стане доступний для замовлення в онлайн-магазині нумізматичної продукції або банках-дистриб’юторах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк презентував монету під назвою "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри". Її номінал — 2 гривні, матеріал — нейзильбер. В онлайн-магазині нумізматичної продукції Нацбанку монета коштує 204 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, які українські монети можуть принести власникам непоганий дохід. За 5 копійок 1992 року карбування колекціонери готові заплатити від 2 500 до 7 000 грн. Йдеться про різновид 2БАм із гострим і вузьким середнім зубом тризуба.

НБУ гроші монети
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації