НБУ випустив нові гроші: які обігові монети можна використовувати (фото)

Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

В Україні з’явилися нові монети, присвячені областям. Національний банк 26 травня 2026 року поповнив тематичну серію "Ми сильні. Ми разом" двома нумізматичними виробами. Гроші є дійсним платіжним засобом і будуть постачатися для використання в розрахункових операціях.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Дизайн нових обігових монет

Нумізматичну продукцію присвятили двом областям України — Сумській та Чернігівській. Саме вони одні з перших прийняли удар повномасштабного вторгнення Росії, однак вистояли і продемонстрували всьому світу єдність, незламність, стійкість.

"Ці обігові пам’ятні монети уособлюють нашу вдячність мешканцям прикордонних регіонів, які вистояли, захистили свої громади, зберегли віру в Україну та довели: справжня міць держави — у єдності її людей", — наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

Дизайн монет "Ми сильні. Ми разом. Сумська область" та "Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область" характеризується такими елементами:

Читайте також:

аверс — ідентичний з обіговою монетою номіналом 10 гривень зразка 2018 року;

реверс — стилізована мапа України з адміністративними межами двох регіонів.

Гроші виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом і мають номінал 10 гривень.

Нові обігові монети номіналом 10 гривень. Фото: НБУ

Де знайти нові монети

Оскільки вони є обіговими, то вважаються дійсним платіжним засобом і можуть використовуватися в розрахунках. Національний планує випустити близько 4 млн штук монет загалом, аби українці застосовували гроші за всіма видами фінансових операцій.

"НБУ поступово видаватиме такі обігові пам’ятні монети банкам та інкасаторським компаніям / компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам. Вони прийматимуться за номіналом 10 гривень", — уточнили в регуляторі.

Окремо поставлятимуть спеціально оформлені ролики, які зазвичай купують для поповнення колекції чи подарунку. Товар незабаром стане доступний для замовлення в онлайн-магазині нумізматичної продукції або банках-дистриб’юторах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк презентував монету під назвою "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри". Її номінал — 2 гривні, матеріал — нейзильбер. В онлайн-магазині нумізматичної продукції Нацбанку монета коштує 204 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, які українські монети можуть принести власникам непоганий дохід. За 5 копійок 1992 року карбування колекціонери готові заплатити від 2 500 до 7 000 грн. Йдеться про різновид 2БАм із гострим і вузьким середнім зубом тризуба.