В Україні вводять в обіг нові монети: номінал та що на них зображено

Людина розглядає монети під лупою. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України ввів у обіг дві нові пам’ятні монети: "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен". Цю тематичну традицію було започатковано минулого року, щоб підкреслити значення української культури, яка, попри десятиліття заборон і репресій, повертає з забуття імена творців модерної української європейської культури.

Про те, які нові пам'ятні монети ввели в обіг в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Кому присвячені нові пам’ятні монети

Серію НБУ розпочав минулого року, щоб нагадувати про українську культуру та повертати з забуття імена митців, які формували модерну українську ідентичність. Цього разу монети присвячені:

Івану Падалку — художнику-графіку і викладачу, учню Михайла Бойчука. Він працював у харківському будинку "Слово", створював ілюстрації, фрески та гравюри. Його творчість поєднувала українські традиції та європейські мистецькі впливи. Роботи експонувалися за кордоном, зокрема на Венеційській бієнале. Майку Йогансену — поету, прозаїку, перекладачу і сценаристу, одному із засновників літературних об’єднань "Гарт" і "ВАПЛІТЕ". Його твори та експерименти в літературі й кіно стали важливою частиною українського авангарду.

Обох митців у 1937 році заарештували та розстріляли. Їхні імена довгий час були заборонені. Сьогодні їхню спадщину повертають у культурний простір України, а тепер — і через пам’ятні монети.

Який вигляд мають нові монети

На аверсі обох монет є напис "СЛОВО" — це назва відомого харківського будинку, де жили й працювали багато митців того часу. У дизайні також є символ колосу пшениці, а літера "О" виглядає ніби прострілена — як символ трагедії того покоління. На реверсі:

на монеті Падалки — його портрет і символи радянської системи, які ніби "накладаються" на образ художника;

на монеті Йогансена — його портрет у вигляді сторінки книги, з якої ніби вирвано аркуш з іменем.

Нові пам'ятні монети. Фото: Скриншот/НБУ

Основні характеристики монет такі:

номінал — 5 гривень;

матеріал — нейзильбер;

тираж — до 75 000 штук кожної монети.

Продаж стартує 19 травня 2026 року в інтернет-магазині НБУ. Також монети поступатимуть у банки-дистриб’ютори поступово, після відвантаження з Банкнотно-монетного двору.

