Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка НБУ ввів в обіг нові монети: який у них номінал та вигляд

НБУ ввів в обіг нові монети: який у них номінал та вигляд

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 14:47
В Україні вводять в обіг нові монети: номінал та що на них зображено
Людина розглядає монети під лупою. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України ввів у обіг дві нові пам’ятні монети: "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен". Цю тематичну традицію було започатковано минулого року, щоб підкреслити значення української культури, яка, попри десятиліття заборон і репресій, повертає з забуття імена творців модерної української європейської культури.

Про те, які нові пам’ятні монети ввели в обіг в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Кому присвячені нові пам’ятні монети

Серію НБУ розпочав минулого року, щоб нагадувати про українську культуру та повертати з забуття імена митців, які формували модерну українську ідентичність. Цього разу монети присвячені:

  1. Івану Падалку — художнику-графіку і викладачу, учню Михайла Бойчука. Він працював у харківському будинку "Слово", створював ілюстрації, фрески та гравюри. Його творчість поєднувала українські традиції та європейські мистецькі впливи. Роботи експонувалися за кордоном, зокрема на Венеційській бієнале.
  2. Майку Йогансену — поету, прозаїку, перекладачу і сценаристу, одному із засновників літературних об’єднань "Гарт" і "ВАПЛІТЕ". Його твори та експерименти в літературі й кіно стали важливою частиною українського авангарду.

Обох митців у 1937 році заарештували та розстріляли. Їхні імена довгий час були заборонені. Сьогодні їхню спадщину повертають у культурний простір України, а тепер — і через пам’ятні монети.

Який вигляд мають нові монети

На аверсі обох монет є напис "СЛОВО" — це назва відомого харківського будинку, де жили й працювали багато митців того часу. У дизайні також є символ колосу пшениці, а літера "О" виглядає ніби прострілена — як символ трагедії того покоління. На реверсі:

Читайте також:
  • на монеті Падалки — його портрет і символи радянської системи, які ніби "накладаються" на образ художника;
  • на монеті Йогансена — його портрет у вигляді сторінки книги, з якої ніби вирвано аркуш з іменем.
null
Нові пам'ятні монети. Фото: Скриншот/НБУ

Основні характеристики монет такі:

  • номінал — 5 гривень;
  • матеріал — нейзильбер;
  • тираж — до 75 000 штук кожної монети.

Продаж стартує 19 травня 2026 року в інтернет-магазині НБУ. Також монети поступатимуть у банки-дистриб’ютори поступово, після відвантаження з Банкнотно-монетного двору.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в готівковому обігу України є різні купюри, але частину з них уже не приймають до оплати. Вони втратили чинність, і одна з таких — 50 гривень зразка 1992 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що на старих українських монетах можна непогано заробити. Особливо цінуються 2 і 20 гривень різних років випуску — їх активно купують на онлайн-аукціонах, і ставки інколи бувають дуже високі.

НБУ гроші монети
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації