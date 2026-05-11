Головна Економіка Ці гроші не приймуть у магазині: за які купюри по 50 грн нічого не купиш

Дата публікації: 11 травня 2026 17:12
Купюри номіналом 50 грн: якими банкнотами не вийде розплатитися в магазині
Деякі купюри номіналом 50 грн не приймають. Фото: НБУ, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

У готівковому обігу перебувають банкноти різних номіналів, однак деякими купюрами розплатитися за товари і послуги українці не можуть. Такі гроші вважаються недійсними, оскільки втратили статус платіжного засобу. Йдеться про 50 грн зразка 1992 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Недійсні купюри 50 грн

Регулятор постійно оновлює грошові маси у готівковому обігу, вилучаючи застарілі купюри. Станом на травень 2026 року недійсними вважаються паперові номінали 1, 2, 5 та 10 грн усіх зразків. Їх замінили монетами аналогічної вартості.

Не всі українці знають, що наприкінці минулого століття НБУ друкував банкноти по 50 грн. Вони перебували в ужитку з 2 вересня 1996 року. На лицьовій стороні розмістили портрет Михайла Грушевського, на звороті — зображення будинку Верховної Ради України.

Ці гроші не приймуть у магазині: за які купюри по 50 грн нічого не купиш - фото 1
Купюра номіналом 50 грн зразка 1992 року. Фото: НБУ

З-поміж елементів захисту були присутні водяний знак, захисна стрічка, рельєфні елементи, суміщене зображення, антисканерна сітка, мікротекст, флуоресцентні елементи та ін. Проте через застарілий дизайн і сильну зношеність регулятор ухвалив рішення вилучити купюри з обігу.

Вони втратили платоспроможність і залишилися суто предметами колекціонування. Грошима не можна розплатитися у торгових мережах чи за послуги. Натомість дійсними є банкноти 50 грн зразка 2004 та 2019 років.

Які монети вилучили з обігу

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, статус платіжного засобу втратили такі монети:

  • 1 копійка;
  • 2 копійки;
  • 5 копійок;
  • 25 копійок.

Їх не можна використати у магазинах чи для оплати будь-яких товарів. Поступово вилучаються з готівкового вжитку монети номіналом 10 копійок та 1 грн. Йдеться про вироби давніх років карбування — від 1992-го до 2015-го.

"Обігові монети номіналом 1 гривня (золотистого кольору) було введено в обіг 12 березня 1997 року. Такі монети (включаючи пам’ятні звичайної якості), виготовлені до 2018 року, поступово вилучаються з обігу з 1 жовтня 2020 року", — зазначили в НБУ.

До речі, Національний банк хоче перейменувати назву розмінної монети "копійка" на "шаги". Відповідну ідею Верховна Рада України підтримала в першому читанні. Нові монети з написом "шаг" почнуть виготовляти, ймовірно, з 2026 року. Вони перебуватимуть в обігу паралельно з нинішніми копійками.

Що ще варто знати українцям

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
