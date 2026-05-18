В Украине вводят в обращение новые монеты: номинал и что на них изображено

Человек рассматривает монеты под лупой. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины ввел в обращение две новые памятные монеты: "Расстрелянное возрождение. Иван Падалка" и "Расстрелянное возрождение. Майк Йохансен". Эта тематическая традиция была начата в прошлом году, чтобы подчеркнуть значение украинской культуры, которая, несмотря на десятилетия запретов и репрессий, возвращает из забвения имена творцов современной украинской европейской культуры.

О том, какие новые памятные монеты ввели в обращение в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Кому посвящены новые памятные монеты

Серию НБУ начал в прошлом году, чтобы напоминать об украинской культуре и возвращать из забвения имена художников, которые формировали современную украинскую идентичность. На этот раз монеты посвящены:

Ивану Падалку — художнику-графику и преподавателю, ученику Михаила Бойчука. Он работал в харьковском доме "Слово", создавал иллюстрации, фрески и гравюры. Его творчество сочетало украинские традиции и европейские художественные влияния. Работы экспонировались за рубежом, в частности на Венецианской биеннале. Майку Йогансену — поэту, прозаику, переводчику и сценаристу, одному из основателей литературных объединений "Гарт" и "ВАПЛИТЕ". Его произведения и эксперименты в литературе и кино стали важной частью украинского авангарда.

Обоих художников в 1937 году арестовали и расстреляли. Их имена долгое время были запрещены. Сегодня их наследие возвращают в культурное пространство Украины, а теперь — и через памятные монеты.

Как выглядят новые монеты

На аверсе обеих монет есть надпись "СЛОВО" — это название известного харьковского дома, где жили и работали многие художники того времени. В дизайне также есть символ колоса пшеницы, а буква "О" выглядит будто простреленная — как символ трагедии того поколения. На реверсе:

Читайте также:

на монете Падалки — его портрет и символы советской системы, которые будто "накладываются" на образ художника;

на монете Йогансена — его портрет в виде страницы книги, из которой будто вырван лист с именем.

Новые памятные монеты. Фото: Скриншот/НБУ

Основные характеристики монет следующие:

номинал — 5 гривен;

материал — нейзильбер;

тираж — до 75 000 штук каждой монеты.

Продажа стартует 19 мая 2026 года в интернет-магазине НБУ. Также монеты будут поступать в банки-дистрибьюторы постепенно, после отгрузки с Банкнотно-монетного двора.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в наличном обращении Украины есть разные купюры, но часть из них уже не принимают к оплате. Они утратили силу, и одна из таких — 50 гривен образца 1992 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на старых украинских монетах можно неплохо заработать. Особенно ценятся 2 и 20 гривен разных годов выпуска — их активно покупают на онлайн-аукционах, и ставки иногда бывают очень высокие.