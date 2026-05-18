Монеты номиналом 2 и 20 гривен: какой доход могут принести украинцам

Монеты от Национального банка.

Украинцы могут заработать дополнительные деньги на старых монетах. Дорого стоят номиналы 2 и 20 гривен разных годов чеканки. Количество ставок от заинтересованных лиц на онлайн-аукционе поразит даже опытных пользователей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие монеты готовы бороться коллекционеры.

2 гривны 1998 года

Национальный банк выпустил памятную монету номиналом 2 гривны под названием "Ежегодное собрание совета Управляющих ЕБРР в Киеве". Изделие посвятили Европейскому банку реконструкции и развития — международному институту, который обеспечивает различные страны финансовой поддержкой для проведения рыночных реформ.

Монету ввели в обращение 8 мая 1998 года. Она характеризуется небольшим тиражом и изготовлена из медно-никелевого сплава. На аверсе изобразили малый Государственный герб Украины с обозначением номинала и года изготовления, на реверсе — памятник основателям Киева, логотип ЕБРР и надписи: "EBRD ANNUAL MEETING", "BOARD OF GOVERNORS", "KYIV MAY 1998".

На онлайн-аукционе Violity лот собрал 60 ставок (на субботу, 16 мая), а цена достигла 15 001 грн.

20 гривен 2010 года

Другое дорогое металлическое изделие — памятная серебряная монета "Казацкая лодка" от 20 декабря 2010 года, входящая в популярную серию "Морская история Украины". НБУ посвятил ее гребным лодкам XVIII в., которые составляли основу казацких флотилий.

Материал изготовления — серебро 925 пробы, тираж — 5 000 экземпляров. На аверсе изобразили композицию с волнообразной лентой и надписью, розу ветров как символ морских странствий и позолоченную печать Войска Запорожского. На реверсе разместили казацкую лодку под парусом и чайку.

По состоянию на 16 мая лот собрал 46 ставок, а стоимость достигла 25 501 грн.

