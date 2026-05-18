Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы могут заработать до 25 000 грн на монетах: что дорого стоит

Украинцы могут заработать до 25 000 грн на монетах: что дорого стоит

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 08:10
Монеты номиналом 2 и 20 гривен: какой доход могут принести украинцам
Монеты от Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут заработать дополнительные деньги на старых монетах. Дорого стоят номиналы 2 и 20 гривен разных годов чеканки. Количество ставок от заинтересованных лиц на онлайн-аукционе поразит даже опытных пользователей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие монеты готовы бороться коллекционеры.

2 гривны 1998 года

Национальный банк выпустил памятную монету номиналом 2 гривны под названием "Ежегодное собрание совета Управляющих ЕБРР в Киеве". Изделие посвятили Европейскому банку реконструкции и развития — международному институту, который обеспечивает различные страны финансовой поддержкой для проведения рыночных реформ.

Монету ввели в обращение 8 мая 1998 года. Она характеризуется небольшим тиражом и изготовлена из медно-никелевого сплава. На аверсе изобразили малый Государственный герб Украины с обозначением номинала и года изготовления, на реверсе — памятник основателям Киева, логотип ЕБРР и надписи: "EBRD ANNUAL MEETING", "BOARD OF GOVERNORS", "KYIV MAY 1998".

На онлайн-аукционе Violity лот собрал 60 ставок (на субботу, 16 мая), а цена достигла 15 001 грн.

Читайте также:
Украинцы могут заработать до 25 000 грн за монетах: что дорого стоит - фото 1
Монета номиналом 2 гривны от НБУ. Фото: скриншот

20 гривен 2010 года

Другое дорогое металлическое изделие — памятная серебряная монета "Казацкая лодка" от 20 декабря 2010 года, входящая в популярную серию "Морская история Украины". НБУ посвятил ее гребным лодкам XVIII в., которые составляли основу казацких флотилий.

Материал изготовления — серебро 925 пробы, тираж — 5 000 экземпляров. На аверсе изобразили композицию с волнообразной лентой и надписью, розу ветров как символ морских странствий и позолоченную печать Войска Запорожского. На реверсе разместили казацкую лодку под парусом и чайку.

По состоянию на 16 мая лот собрал 46 ставок, а стоимость достигла 25 501 грн.

Украинцы могут заработать до 25 000 грн за монетах: что дорого стоит - фото 2
Монета номиналом 20 гривен от НБУ. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы не смогут расплатиться в супермаркете купюрой номиналом 50 гривен. Речь идет о деньгах, выпущенных Национальным банком 2 сентября 1996 года. Эти купюры потеряли статус платежного средства и не используются в обращении.

Также Новини.LIVE рассказывали, что монета номиналом 10 гривен 2020 года выпуска может стоить от 2 000 до 5 000 грн. Ценным считается изделие с дефектом — поворотом одной стороны относительно другой на 180 градусов. За такой недостаток коллекционеры готовы доплатить.

аукцион монеты продажа
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации