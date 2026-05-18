Монети номіналом 2 та 20 гривень: який дохід можуть принести українцям

Монети від Національного банку.

Українці можуть заробити додаткові гроші на старих монетах. Дорого коштують номінали 2 та 20 гривень різних років карбування. Кількість ставок від зацікавлених осіб на онлайн-аукціоні вразить навіть досвідчених користувачів.

2 гривні 1998 року

Національний банку випустив пам’ятну монету номіналом 2 гривні під назвою "Щорічні збори ради Керуючих ЄБРР у Києві". Виріб присвятили Європейському банку реконструкції та розвитку — міжнародному інституту, який забезпечує різні країни фінансовою підтримкою для проведення ринкових реформ.

Монету ввели в обіг 8 травня 1998 року. Вона характеризується невеликим тиражем і виготовлена з мідно-нікелевого сплаву. На аверсі зобразили малий Державний герб України з позначенням номіналу та року виготовлення, на реверсі — пам’ятник засновникам Києва, логотип ЄБРР та написи: "EBRD ANNUAL MEETING", "BOARD OF GOVERNORS", "KYIV MAY 1998".

На онлайн-аукціоні Violity лот зібрав 60 ставок (на суботу, 16 травня), а ціна досягла 15 001 грн.

20 гривень 2010 року

Інший дорогий металевий виріб — пам'ятна срібна монета "Козацький човен" від 20 грудня 2010 року, що входить до популярної серії "Морська історія України". НБУ присвятив її гребним човнам XVIII ст., які становили основу козацьких флотилій.

Матеріал виготовлення — срібло 925 проби, тираж — 5 000 екземплярів. На аверсі зобразили композицію зі хвилеподібною стрічкою та написом, троянду вітрів як символ морських мандрів і позолочену печатку Війська Запорізького. На реверсі розмістили козацький човен під вітрилом і чайку.

Станом на 16 травня лот зібрав 46 ставок, а вартість досягла 25 501 грн.

