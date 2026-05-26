Нова пам’ятна монета від НБУ: який дизайн та кому присвятили (фото)

Діти розглядають монети. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України регулярно вводить в обіг нові монети. 25 травня 2026 року регулятор презентував нумізматичний виріб до 100-х роковин загибелі голови Директорії та Головного отамана військ УНР Симона Петлюри. Купівля буде доступна в онлайн-магазині Нацбанку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на магазин нумізматичної продукції НБУ.

Нова монета від Національного банку

Офіційно монету під назвою "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри" ввели в обіг 20 травня 2026 року, однак презентація відбулася пізніше — на виставці, яку присвятили цій непересічній особистості в українській історії. Про нумізматичний виріб особисто розповів голова Національного банку Андрій Пишний.

"Постать Петлюри — історичне свідчення того, що Україна була, Україна боролася, Україна мала своїх лідерів, свою армію, свою державницьку традицію. І наша монета — знак пам’яті про видатного українського героя", — зазначив очільник НБУ.

Характеристики і дизайн монети

Відомо, що тираж становить 30 000 екземплярів, матеріал виготовлення — нейзильбер, номінал — 2 гривні. Дизайн характеризується такими елементами:

Читайте також:

аверс — стилізований портрет Симона Петлюри, нашивка з його френча у вигляді гілки, малий Державний Герб України, позначення номіналу та року карбування;

реверс — художня композиція з елементами символіки Української Народної Республіки, тризуб, напис по колу, вінок із грамоти Симона Петлюри.

Монета "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри". Фото: НБУ

Не всі українці знають, але саме Петлюра запровадив використання в Армії УНР нарукавних знаків у вигляді тризуба. Реалізацію монет запланували розпочати у вівторок, 26 травня. Купити вироби можна буде в онлайн-магазині НБУ та у відділеннях банків-дистриб’юторів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть заробити непогані гроші на пам’ятних монетах. Зокрема номінал 2 гривні 1998 року на онлайн-аукціоні коштував 15 000 грн. А срібна монета 20 гривень 2010 року могла принести власнику понад 25 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, чому за купюру номіналом 50 гривень українці нічого не зможуть придбати в магазині. Йдеться про готівку, випущену 2 вересня 1996 року. Вона втратила статус платіжного засобу і повністю вилучена з обігу.