Новая памятная монета от НБУ: какой дизайн и кому посвятили (фото)

Дети рассматривают монеты. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины регулярно вводит в обращение новые монеты. 25 мая 2026 года регулятор представил нумизматическое изделие к 100-й годовщине гибели председателя Директории и Главного атамана войск УНР Симона Петлюры. Покупка будет доступна в онлайн-магазине Нацбанка.

Новая монета от Национального банка

Официально монету под названием "100-летие дня памяти Симона Петлюры" ввели в обращение 20 мая 2026 года, однако презентация состоялась позже — на выставке, которую посвятили этой незаурядной личности в украинской истории. О нумизматическом изделии лично рассказал председатель Национального банка Андрей Пышный.

"Фигура Петлюры — историческое свидетельство того, что Украина была, Украина боролась, Украина имела своих лидеров, свою армию, свою государственную традицию. И наша монета — знак памяти о выдающемся украинском герое", — отметил глава НБУ.

Характеристики и дизайн монеты

Известно, что тираж составляет 30 000 экземпляров, материал изготовления — нейзильбер, номинал — 2 гривны. Дизайн характеризуется такими элементами:

аверс — стилизованный портрет Симона Петлюры, нашивка с его френча в виде ветки, малый Государственный Герб Украины, обозначение номинала и года чеканки;

реверс — художественная композиция с элементами символики Украинской Народной Республики, трезубец, надпись по кругу, венок из грамоты Симона Петлюры.

Монета "100-летие дня памяти Симона Петлюры". Фото: НБУ

Не все украинцы знают, но именно Петлюра ввел использование в Армии УНР нарукавных знаков в виде трезубца. Реализацию монет запланировали начать во вторник, 26 мая. Купить изделия можно будет в онлайн-магазине НБУ и в отделениях банков-дистрибьюторов.

