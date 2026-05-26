Новая памятная монета от НБУ: какой дизайн и кому посвятили (фото)

Главная Экономика НБУ презентовал новую памятную монету: как выглядит и какой номинал

Дата публикации 26 мая 2026 10:05
Дети рассматривают монеты. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины регулярно вводит в обращение новые монеты. 25 мая 2026 года регулятор представил нумизматическое изделие к 100-й годовщине гибели председателя Директории и Главного атамана войск УНР Симона Петлюры. Покупка будет доступна в онлайн-магазине Нацбанка.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на магазин нумизматической продукции НБУ.

Новая монета от Национального банка

Официально монету под названием "100-летие дня памяти Симона Петлюры" ввели в обращение 20 мая 2026 года, однако презентация состоялась позже — на выставке, которую посвятили этой незаурядной личности в украинской истории. О нумизматическом изделии лично рассказал председатель Национального банка Андрей Пышный.

"Фигура Петлюры — историческое свидетельство того, что Украина была, Украина боролась, Украина имела своих лидеров, свою армию, свою государственную традицию. И наша монета — знак памяти о выдающемся украинском герое", — отметил глава НБУ.

Характеристики и дизайн монеты

Известно, что тираж составляет 30 000 экземпляров, материал изготовления — нейзильбер, номинал — 2 гривны. Дизайн характеризуется такими элементами:

  • аверс — стилизованный портрет Симона Петлюры, нашивка с его френча в виде ветки, малый Государственный Герб Украины, обозначение номинала и года чеканки;
  • реверс — художественная композиция с элементами символики Украинской Народной Республики, трезубец, надпись по кругу, венок из грамоты Симона Петлюры.
Новая монета от НБУ
Монета "100-летие дня памяти Симона Петлюры". Фото: НБУ

Не все украинцы знают, но именно Петлюра ввел использование в Армии УНР нарукавных знаков в виде трезубца. Реализацию монет запланировали начать во вторник, 26 мая. Купить изделия можно будет в онлайн-магазине НБУ и в отделениях банков-дистрибьюторов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут заработать неплохие деньги на памятных монетах. В частности номинал 2 гривны 1998 года на онлайн-аукционе стоил 15 000 грн. А серебряная монета 20 гривен 2010 года могла принести владельцу более 25 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему за купюру номиналом 50 гривен украинцы ничего не смогут приобрести в магазине. Речь идет о наличных деньгах, выпущенных 2 сентября 1996 года. Они утратили статус платежного средства и полностью изъяты из обращения.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
