Продажа золотых монет: где в ЕС возобновят чеканку впервые за более чем 100 лет

Монетный двор Франции будет чеканить золотые монеты. Фото: Google Maps, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы зарабатывают на инвестиционных и памятных монетах от НБУ, вкладывая средства в драгоценный металл. В 2026 году одно из государств ЕС решило вернуться к чеканке нумизматических изделий из чистого золота. Это якобы поможет демократизировать местный рынок.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Euronews.

Где будут чеканить золотые монеты

Впервые за более чем 100 лет возобновить изготовление и продажу монет из чистого золота решил Монетный двор Франции. По состоянию на май 2026 года его ассортимент состоит преимущественно из памятных и коллекционных нумизматических изделий с меньшим содержанием драгоценного металла.

По словам главы Монетного двора Марка Шварца, это поможет демократизировать рынок золота во Франции, учитывая большой инвестиционный спрос на металл, который в последнее время значительно подорожал. В наличии будут четыре варианта монет с изображением Марианны, реализация начнется 16 июня.

Марианна — это национальный символ Французской Республики. Ее обычно изображают как молодую женщину во фригийском колпаке. По имеющейся информации, на одной стороне монет отчеканят личность Марианны, на другой — карту территорий страны.

Читайте также:

Предполагается, что изделия смогут конкурировать на мировом рынке с южноафриканскими крюгеррандами (одна из самых известных инвестиционных золотых монет, выпущенная ЮАР), канадскими "Кленовыми листами" и американскими "Золотыми орлами".

Сколько стоит золото

Рекордные цены на золото фиксировали на мировом рынке в течение января-марта 2026 года. На своем пике драгоценный металл стоил более 5 400 долларов за унцию. С тех пор показатели упали, однако все еще находятся на высоком уровне.

По состоянию на 27 мая цена составляет 4 490 долларов. Прирост в годовом разрезе составил 1 203 доллара, или 36,49%. Причинами роста стоимости стала геополитическая напряженность, спровоцированная решениями президента США Дональда Трампа по внешней и внутренней политике.

Центральные банки начали массово скупать золото, а международные инвесторы увеличили свои вложения в драгоценный металл, опасаясь инфляции и обесценивания доллара.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине появились новые оборотные монеты. Национальный банк пополнил серию "Мы сильные. Мы вместе" двумя нумизматическими изделиями. Их посвятили приграничным регионам — Черниговской и Сумской областям.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторыми купюрами номиналом 50 грн украинцы не могут рассчитаться в магазине. Банкноты, выпущенные в обращение 2 сентября 1996 года, потеряли статус платежного средства. Они остались только коллекционным сокровищем.