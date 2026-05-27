Продаж золотих монет: де в ЄС відновлять карбування вперше за понад 100 років

Монетний двір Франції карбуватиме золоті монети.

Українці заробляють на інвестиційних і пам’ятних монетах від НБУ, вкладаючи кошти в дорогоцінний метал. У 2026 році одна з держав ЄС вирішила повернутися до карбування нумізматичних виробів із чистого золота. Це нібито допоможе демократизувати місцевий ринок.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Euronews.

Де будуть карбувати золоті монети

Вперше за понад 100 років відновити виготовлення і продаж монет із чистого золота вирішив Монетний двір Франції. Станом на травень 2026 року його асортимент складається переважно з пам’ятних і колекційних нумізматичних виробів із меншим вмістом дорогоцінного металу.

За словами голови Монетного двору Марка Шварца, це допоможе демократизувати ринок золота у Франції, враховуючи великий інвестиційний попит на метал, який останнім часом значно подорожчав. У наявності будуть чотири варіанти монет із зображенням Маріанни, реалізація почнеться 16 червня.

Маріанна — це національний символ Французької Республіки. Її зазвичай зображають як молоду жінку у фригійському ковпаку. За наявною інформацією, на одному боці монет викарбують особу Маріанни, на іншому — карту територій країни.

Передбачається, що вироби зможуть конкурувати на світовому ринку з південноафриканськими крюгеррандами (одна з найвідоміших інвестиційних золотих монет, випущена ПАР), канадськими "Кленовими листами" та американськими "Золотими орлами".

Скільки коштує золото

Рекордні ціни на золото фіксували на світовому ринку протягом січня-березня 2026 року. На своєму піку дорогоцінний метал коштував понад 5 400 доларів за унцію. Відтоді показники впали, однак досі перебувають на високому рівні.

Станом на 27 травня ціна становить 4 490 доларів. Приріст у річному розрізі склав 1 203 долари, або 36,49%. Причинами зростання вартості стала геополітична напруженість, спровокована рішеннями президента США Дональда Трампа щодо зовнішньої та внутрішньої політики.

Центральні банки почали масово скуповувати золото, а міжнародні інвестори збільшили свої вкладення в дорогоцінний метал, побоюючись інфляції та знецінення долара.

Що ще варто знати українцям

