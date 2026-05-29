Новая памятная монета от НБУ из нейзильбера: где украинцам купить изделие (фото)

Девочка рассматривает монеты от Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк выпустил новую памятную монету по случаю 35-летия становления в Украине системы хозяйственных судов. Ее изготовили из нейзильбера, а общий тираж составляет около 50 000 экземпляров. Официальная продажа начнется 2 июня 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Новая памятная монета от НБУ

Нумизматическое изделие под названием "Хозяйственная юстиция Украины" презентовал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан в четверг, 28 мая, во время международной научно-практической конференции. Дизайн характеризуется такими элементами:

аверс — геометрическая форма квадрата с дополнительными абстрактными изображениями, что вместе метафорически иллюстрирует стабильность постоянных изменений в мире;

реверс — архитектурная колонна, которая олицетворяет непоколебимость правовой системы, надпись "Хозяйственная юстиция Украины", слова полукругом "ДОСВІД", "ДОВІРА" та "ДІЄВІСТЬ".

Монета от НБУ, посвященная системе хозяйственных судов. Фото: Национальный банк

"Национальный банк вводит в обращение монету, посвященную 35-летию хозяйственной юстиции Украины — одного из фундаментов современного государства, от которого, в частности, зависит работа бизнеса, инвестиционный климат, международное доверие", — отметил Шабан.

Номинал монеты — 5 гривен, материал — нейзильбер, тираж — до 50 000 штук. Продажа нумизматического изделия стартует 2 июня в онлайн-магазине НБУ. Плюс граждане смогут приобрести монеты в банках-дистрибьюторах.

Какие монеты выпустил НБУ в мае

В течение мая 2026 года регулятор выпустил немалое количество памятных и оборотных монет, что свидетельствует о востребованности нумизматической продукции в Украине. Среди них такие:

"Расстрелянное возрождение. Иван Падалка";

"Расстрелянное возрождение. Майк Йогансен";

"100-летие дня памяти Симона Петлюры";

"Украинский авангард. Александра Экстер";

"65-летие основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко";

"Мы сильные. Мы вместе. Сумская область";

"Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область".

Через интернет-магазин реализуется около 75% тиража, остальные — по 3% — продают банки-дистрибьюторы. Этим занимается УКРГАЗБАНК, ПриватБанк, ТАСКОМБАНК, Ощадбанк и ПУМБ. Согласно плану-графику выпуска, который публикуется на год, в июне НБУ презентует еще четыре новые монеты: одну из нейзильбера, одну серебряную и две из сплавов.

