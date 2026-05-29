Нова пам’ятна монета від НБУ з нейзильберу: де українцям купити виріб (фото)

Дівчинка розглядає монети від Національного банку. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк випустив нову пам’ятну монету з нагоди 35-річчя становлення в Україні системи господарських судів. Її виготовили з нейзильберу, а загальний тираж становить близько 50 000 екземплярів. Офіційний продаж розпочнеться 2 червня 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Нова пам’ятна монета від НБУ

Нумізматичний виріб під назвою "Господарська юстиція України" презентував заступник голови Національного банку Олексій Шабан у четвер, 28 травня, під час міжнародної науково-практичної конференції. Дизайн характеризується такими елементами:

аверс — геометрична форма квадрата з додатковими абстрактними зображення, що разом метафорично ілюструє стабільність постійних змін у світі;

реверс — архітектурна колона, яка уособлює непохитність правової системи, напис "Господарська юстиція України", слова півколом "ДОСВІД", "ДОВІРА" та "ДІЄВІСТЬ".

Монета від НБУ, присвячена системі господарських судів. Фото: Національний банк

"Національний банк вводить в обіг монету, присвячену 35-річчю господарської юстиції України — одного із фундаментів сучасної держави, від якого, зокрема, залежить робота бізнесу, інвестиційний клімат, міжнародна довіра", — зазначив Шабан.

Номінал монети — 5 гривень, матеріал — нейзильбер, тираж — до 50 000 штук. Продаж нумізматичного виробу стартує 2 червня в онлайн-магазині НБУ. Плюс громадяни зможуть придбати монети в банках-дистриб’юторах.

Протягом травня 2026 року регулятор випустив немалу кількість пам’ятних та обігових монет, що свідчить про затребуваність нумізматичної продукції в Україні. Серед них такі:

"Розстріляне відродження. Іван Падалка";

"Розстріляне відродження. Майк Йогансен";

"100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри" ;

"Український авангард. Олександра Екстер";

"65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка";

"Ми сильні. Ми разом. Сумська область";

"Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область".

Через інтернет-магазин реалізується близько 75% тиражу, решту — по 3% — продають банки-дистриб’ютори. Цим займається УКРГАЗБАНК, ПриватБанк, ТАСКОМБАНК, Ощадбанк і ПУМБ. Згідно з планом-графіком випуску, який публікується на рік, у червні НБУ презентує ще чотири нові монети: одну з нейзильберу, одну срібну та дві зі сплавів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк поповнить готівковий обіг новими монетами номіналом 10 гривень. Вони включені до серії "Ми сильні. Ми разом". Монети присвятили двом прикордонним областям України — Чернігівській та Сумській.

Також Новини.LIVE розповідали, що Франція відновить карбування монет із чистого золота. Востаннє Паризький монетний двір займався цим понад 100 тому. Монети почнуть продавати з 16 червня, аби демократизувати місцевий ринок.