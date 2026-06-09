Обігові копійки та монети України: які номінали скоро стануть недійсними

Монети номіналом 2 гривні. Фото: НБУ/Flickr

Українці користуються обіговими монетами для оплати товарів і послуг. Національний банк регулярно оновлює грошові маси, щоб підвищувати надійність розрахункових операцій та захищати заощадження громадян від шахрайства. Це означає необхідність вилучати з ужитку деякі застарілі нумізматичні вироби.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Які номінали монет вилучають з обігу

З початку карбування українських розмінних та обігових монет у використанні перебували номінали 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень. Станом на 2026 рік у громадян приймають для розрахунків 10 і 50 копійок плюс усі гривневі номінали монет.

З готівкового обігу поступово вилучають 10 копійок усіх років випуску та 1 гривню (золотистого кольору). Водночас ці нумізматичні вироби залишаються дійсним платіжним засобом і повинні прийматися для оплати без обмежень. Наразі невідомо, коли Національний банк оголосить про повну втрату платоспроможності.

"Ці монети перебувають в обігу разом із номіналом 1 гривня (включаючи пам’ятні монети звичайної якості), виготовленими до 2018 року, і банкнотами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років, які поступово вилучаються з обігу", — йдеться на сайті НБУ.

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Що робити зі старими монетами

Українці, в яких збереглися старі копійки, можуть обміняти їх на дійсні засоби платежу в банківських установах. Для заміни номіналів 1, 2, 5 або 25 копійок є час до завершення воєнного стану плюс три місяці опісля. У відділеннях НБУ обмін здійснюється безстроково.

Не завадить перевірити свої монети на колекційну цінність. Деякі вироби здатні принести власникам значний дохід, оскільки за ними "полюють" нумізмати. Слід звертати увагу на штамп або наявність нетипових дефектів (перевернутий аверс/реверс, віддзеркалення сторони тощо).

Мідні чи латунні монети приймають на брухт, а кольорові метали дорого коштують в Україні. Тому альтернативний варіант — накопичити певну кількість копійок, які не мають жодної історичної/колекційної цінності, та здати на повторне перероблення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк випустив в обіг пам’ятні монети "Господарська юстиція України". Вони мають номінал 5 гривень і виготовлені з нейзильберу. Продаж стартував 2 червня в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ та банках-дистриб’юторах.

Також Новини.LIVE розповідали, що Монетний двір Франції хоче відновити карбування монет із чистого золота. Цю діяльність припинили понад 100 років тому. Перші чотири вироби з зображенням Маріанни з’являться у продажу 16 червня 2026 року.