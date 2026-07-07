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Головна Економіка Продаж брухту в Україні: що не вийде здати в пункт прийому влітку 2026 року

Продаж брухту в Україні: що не вийде здати в пункт прийому влітку 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 10:05
Заробіток на брухті: які метали заборонено здавати на повторне перероблення в липні
Продаж брухту в Україні. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Продаючи деякі металеві конструкції, українці можуть заробити на брухті. Однак пункти прийому не купують у громадян все підряд — існує перелік предметів, які заборонено приймати для повторного перероблення. Ми дізналися, що саме входить у список станом на липень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт компанії Priem Loma.

Що не можна здати на брухт в Україні

Переплавлення чорних і кольорових металів передбачає дотримання правил безпеки, а також норм закону стосовно продажу речей приватної власності. Пункти прийому в Україні не співпрацюють з клієнтами, які хочуть здати:

  • герметично закриті ємності;
  • предмети історичної та культурної цінності;
  • майно комунальної власності;
  • конструкції з кладовища;
  • радіоактивно забруднений метал;
  • токсичні матеріали;
  • елементи залізничної та критичної інфраструктури;
  • батареї/радіатори з невідомою рідиною всередині;
  • боєприпаси та вибухонебезпечні предмети;
  • речі чужої приватної власності.

За недотримання законодавства України у сфері заготівлі та перероблення брухту суб’єктам господарювання загрожує сувора відповідальність. Згідно зі статтею 164-10 Кодексу про адміністративні правопорушення, штраф становить від 8 500 до 17 000 грн.

Ціни на чормет у липні

Найчастіше українці продають чорні метали, хоча така діяльність не здатна принести великий дохід, враховуючи низьку вартість конструкцій на ринку. Так, у Київській області ціна за кілограм брухту становить максимум 3 грн у липні 2026 року.

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На Вінниччині та Дніпропетровщині показники доходять до 5,5 грн/кг. Середній діапазон вартості спостерігається у Львівській, Сумській та Одеській областях — від 3,5 до 4,5 грн/кг. Аби прибуток від продажу був солідним, необхідно накопичити великий обсяг чормету і здати одною партією.

Шукати варто конструкції зі сталі, чавуну та заліза. Підприємства купують радіатори, батареї, коробки транспортних засобів і великогабаритної побутової техніки, автомобільні деталі, сантехнічні вироби, труби, навіть меблі, якщо вони містять метал.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який брухт вигідно здавати в Україні. Найбільший заробіток принесе мідь — вона коштує в середньому 400-450 грн/кг. Плюс дорого приймають латунні вироби, ціна брухту доходить до 250 грн/кг станом на липень 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі копійки залишиться здати на брухт. Їх вилучили з обігу, однак українці можуть обміняти неплатіжні гроші до кінця воєнного стану. Після цього замінити монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок буде неможливо.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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