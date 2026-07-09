Дохід від продажу брухту підлягає оподаткуванню: хто повинен платити і скільки

Продаж брухту в Україні. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців займаються продажем брухту регулярно або періодично. Вони отримують від цієї діяльності дохід, який в окремих випадках підлягає оподаткуванню. Ми розібралися, чи повинні продавці чорних і кольорових металів сплачувати податки у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що необхідно знати українцям про оподаткування доходу від реалізації металів.

Податки для фізичних осіб

Отримані доходи підлягають оподаткуванню за ставкою 18% ПДФО і 5% військового збору. Водночас стаття 165 Податкового кодексу містить перелік джерел, прибуток із яких не вважається базою для нарахування вказаних платежів. У довгому списку можна знайти підпункт 25 з інформацією про суму, отриману за продану:

вторинну сировину;

побутові відходи;

брухт чорних металів;

брухт кольорових металів;

залишки електричних акумуляторів зі свинцем;

брухт дорогоцінних металів.

Ці доходи не підлягають оподаткуванню відповідно до норми закону, яка набула чинності 1 січня 2013 року. Українці мають право здавати на повторне перероблення брухт без необхідності декларувати прибуток і сплачувати 18% ПДФО плюс 5% військового збору.

Податки для підприємців

Зовсім інші правила передбачені для ФОП. Нерідко у процесі здійснення підприємницької діяльності накопичується брухт, наприклад, виробничі залишки, використані запчастини тощо.

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Представники бізнесу будь-якої групи можуть здавати метали без обмежень, однак дохід включається до загальної виручки та підлягає оподаткуванню за чинною ставкою. Так, ФОП 3 групи повинен нарахувати 6% з усього прибутку, включно з оплатою за брухт.

При цьому немає потреби реєструвати спеціальний КВЕД, якщо була здійснена епізодична операція. Поодинокі випадки продажу чорних і кольорових металів важко назвати окремим видом підприємництва, тому включати цю діяльність до переліку КВЕДів не варто.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який брухт українці можуть дорого продати в липні. Серед цінних металів — мідь та латунь. За кілограм міді пункти прийому готові платити близько 450 грн у середньому, а латунь здатна принести до 250 грн/кг.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує чормет в Україні. Залізо, сталь і чавун приймають дешево — від 3 до 5 грн/кг у середньому. Однак накопичити брухт простіше, ніж кольорові метали, оскільки його джерел у побуті більше.