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Головна Економіка Нові форми Податкового розрахунку: що зміниться для ФОП з 1 серпня

Нові форми Податкового розрахунку: що зміниться для ФОП з 1 серпня

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 17:12
Для ФОП затвердили нові форми Податкового розрахунку: коли треба звітувати
Звітність для ФОП в Україні. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році серед обов'язків ФОП — подання об'єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ. Однак Міністерство фінансів затвердило нові форми документації, які набудуть чинності 1 серпня. До того часу фізичні особи-підприємці можуть користуватися місячною формою Податкового розрахунку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

За які періоди треба звітувати

Вже з початку наступного місяця відповідальні особи повинні застосовувати оновлені форми документації за такі звітні періоди:

  • податкові агенти — за липень 2026 року;
  • ФОП та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність — за 2 квартал із розбивкою показників за місяцями.

"До того часу можна продовжувати подавати Розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує Розрахунки за квітень-червень 2026 року", — пояснили фахівці.

Дублювати звітність підприємцям не доведеться. Якщо ФОП уже подав місячну форму за квітень, травень і червень, повторна відправка квартальної не передбачається. Варто уточнити, що це зобов'язання виникає для ФОП, які мають найманих працівників або здійснюють виплати фізичним особам.

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Яка проблема може виникнути у ФОП

Податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі попередив представників бізнесу про неочікувані проблеми. До 10 серпня — граничний термін подання розрахунку — нові форми можуть не з'явитися в Електронному кабінеті платника на порталі ДПС.

Затримки при запровадженні подібних змін є стандартною ситуацією. Щоб уникнути негараздів, ФОП можуть подати щомісячні звіти за квітень, травень і червень до кінця липня 2026 року. Тоді не доведеться переживати про збій у системі чи протермінування строку звітування.

Раніше Новини.LIVE писали, в яких випадках не потрібно закривати ФОП. Українцям радять не припиняти господарську діяльність, якщо відбулося перевищення річного ліміту доходу. Плюс варто замислитися над альтернативними варіантами у разі наявності податкових боргів.

Також Новини.LIVE розповідали, кого з ФОП звільнили від сплати податків у липні 2026 року. Фінансові зобов'язання не передбачені для підприємців, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій. Водночас перелік пільговиків доволі широкий.

ФОП документи підприємці
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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