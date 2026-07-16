Для ФЛП утвердили новые формы Налогового расчета: когда их нужно подавать

Новые формы Налогового расчета: что изменится для ФЛП с 1 августа
В 2026 году среди обязанностей ФЛП — подача объединенной отчетности по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ. Однако Министерство финансов утвердило новые формы документации, которые вступят в силу 1 августа. До того времени физические лица-предприниматели могут пользоваться месячной формой налогового расчета.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.
За какие периоды необходимо отчитываться
Уже с начала следующего месяца ответственные лица должны применять обновленные формы документации за такие отчетные периоды:
- налоговые агенты — за июль 2026 года;
- ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность — за 2 квартал с разбивкой показателей по месяцам.
"До этого момента можно продолжать подавать Расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная еще не применяется. В настоящее время ГНС принимает и обрабатывает Расчеты за апрель-июнь 2026 года", — пояснили специалисты.
Дублировать отчетность предпринимателям не придется. Если ФЛП уже подал месячную форму за апрель, май и июнь, повторная отправка квартальной не предусмотрена. Стоит уточнить, что эта обязанность возникает у ФЛП, имеющих наемных работников или осуществляющих выплаты физическим лицам.
Какая проблема может возникнуть у ФЛП
Налоговый консультант Михаил Смокович в своем Telegram-канале предупредил представителей бизнеса о неожиданных проблемах. До 10 августа — крайнего срока подачи расчета — новые формы могут не появиться в Электронном кабинете плательщика на портале ГНС.
Задержки при внедрении подобных изменений — стандартная ситуация. Дабы избежать неприятностей, ФЛП могут подать ежемесячные отчеты за апрель, май и июнь до конца июля 2026 года. Тогда не придется переживать из-за сбоя в системе или просрочки срока отчетности.
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