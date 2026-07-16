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Главная Экономика Обязанности ФЛП в июле: до какого числа нужно заплатить налоги

Обязанности ФЛП в июле: до какого числа нужно заплатить налоги

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Дата публикации 16 июля 2026 12:12
ФЛП должны заплатить налоги в июле 2026 года: до какого числа это надо сделать
Налоги для ФЛП в июле. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, ведущие хозяйственную деятельность, должны своевременно уплачивать налоги и отчитываться перед контролирующим органом. В ближайшее время наступит крайний срок выполнения финансового обязательства. Мы выяснили, до какого числа в июле ФЛП необходимо произвести все платежи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

Налоги для ФЛП на упрощенной системе

Физические лица-предприниматели берут на себя обязательство регулярно пополнять государственный бюджет единым налогом, военным сбором и единым социальным взносом. До 20 июля представители 1 и 2 группы упрощенной системы должны внести такие платежи:

  • ЕСВ за II квартал 2026 года — 5 707,02 грн;
  • ЕН для ФЛП 1 группы — 332,80 грн;
  • ЕН для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн;
  • военный сбор — 864,70 грн.

В то же время некоторые представители бизнеса освобождаются от уплаты этих взносов. Льготы предусмотрены для ФЛП 1 и 2 групп, зарегистрированных в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях. Кроме того, могут не уплачивать ЕСВ, военный сбор и единый налог военнослужащие.

Новые формы налогового расчета

Предприниматели, имеющие наемных сотрудников или осуществляющие выплаты физическим лицам, до 10 августа должны направить в контролирующий орган Налоговый расчет (объединенный отчет) за 2 квартал 2026 года. Однако Министерство финансов утвердило новые формы, применение которых начнется с 1 августа.

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"До этого момента ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, могут продолжать подавать расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная пока не применяется", — уточнили специалисты.

ФЛП могут использовать старые месячные формы и отчитаться до начала следующего месяца отдельно за апрель, май и июнь. Это поможет избежать потенциальных проблем, ведь нет уверенности, что квартальные формы будут доступны в Электронном кабинете плательщика уже 1 августа.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о трех случаях, когда не стоит закрывать ФЛП. Иначе предприниматели рискуют столкнуться с серьезными проблемами в виде налоговой проверки или штрафов. Лучше воспользоваться альтернативным вариантом, чем прекращать деятельность.

Также Новини.LIVE рассказывали, нужно ли облагать налогом доход от продажи лома. Физические лица не включают эти деньги в базу налогообложения. Однако ФЛП должны декларировать прибыль и уплачивать военный сбор плюс единый налог.

ФЛП налоги предприниматели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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