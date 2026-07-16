ФОПи повинні заплатити податки в липні 2026 року: до якого числа це треба зробити

Податки для ФОП у липні. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які ведуть господарську діяльність, повинні вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом. Найближчим часом настане крайня дата для виконання фінансового зобов’язання. Ми розібралися, до якого числа в липні ФОП необхідно здійснити всі платежі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційно-довідковий ресурс ДПС.

Податки для ФОП на спрощеній системі

Фізичні особи-підприємці беруть на себе зобов’язання регулярно поповнювати державний бюджет єдиним податком, військовим збором та єдиним соціальним внеском. До 20 липня представники 1 та 2 групи спрощеної системи повинні внести такі платежі:

ЄСВ за ІІ квартал 2026 року — 5 707,02 грн;

ЄП для ФОП 1 групи — 332,80 грн;

ЄП для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн;

військовий збір — 864,70 грн.

Водночас деякі представники бізнесу звільняються від нарахування коштів. Пільги передбачили для ФОП 1 та 2 групи, які зареєстровані в зонах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Плюс можуть не сплачувати ЄСВ, військовий збір та єдиний податок військовослужбовці.

Нові форми Податкового розрахунку

Підприємці, які мають найманих працівників або проводять виплати фізичним особам, до 10 серпня повинні надіслати контролюючому органу Податковий розрахунок (об’єднаний звіт) за 2 квартал 2026 року. Однак Міністерство фінансів затвердило нові форми, застосування яких розпочнеться з 1 серпня.

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"До цього часу ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть продовжувати подавати Розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна ще не застосовується", — уточнили фахівці.

ФОПи можуть використати старі місячні форми та відзвітувати до початку наступного місяця окремо за квітень, травень і червень. Це допоможе уникнути потенційних проблем, адже немає впевненості, що квартальні форми будуть доступні в Електронному кабінеті платника вже 1 серпня.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про три випадки, коли не варто закривати ФОП. Інакше підприємці ризикують натрапити на серйозні проблеми у вигляді податкової перевірки або штрафів. Краще скористатися альтернативним варіантом, аніж припиняти діяльність.

Також Новини.LIVE розповідали, чи потрібно оподатковувати дохід від продажу брухту. Фізичні особи не включають ці кошти в базу оподаткування. Водночас ФОПи повинні декларувати прибуток і сплачувати військовий збір плюс єдиний податок.