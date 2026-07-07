Податки і звіти для ФОП: до якого числа в липні необхідно виконати всі зобов’язання

Сплата податків у липні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

ФОПи в Україні мають фінансові зобов’язання, які повинні вчасно виконувати. Йдеться про сплату податків і зборів, а також подання звітності в контролюючий орган. Ми дізналися про кінцеві дати для підприємців у липні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційно-довідковий ресурс ДПС.

Податки для ФОП 1 та 2 групи

Традиційно ФОПи на спрощеній системі щомісяця поповнюють бюджет єдиним податком і військовим збором. Плюс у липні виникає зобов’язання зі сплати єдиного соціального внеску, хоча хтось може обрати помісячний формат нарахувань.

Всі кошти необхідно відправити за реквізитами до 20 липня, щоб уникнути штрафів і пені. Суми перебувають на такому рівні:

ЄСВ — 5 707,02 грн (за 2 квартал);

військовий збір — 864,70 грн;

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн;

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн.

Для підприємців із реєстрацією на тимчасово окупованих територіях або розташуванням у зонах ведення бойових дій сплата військового збору та єдиного податку добровільна. Мобілізовані ФОПи і контрактники звільненні від фінансового зобов’язання на період служби.

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Податки для ФОП 3 групи

Серед обов’язкових дій — сплата єдиного соціального внеску до 20 липня 2026 року за 2 квартал у сумі 5 707,02 грн. За бажанням протягом місяця можна заплатити 5% єдиного податку та 1% військового збору, щоб не чекати кінцевої дати — 19 серпня.

Декларацію за перше півріччя необхідно подати в контролюючий орган до 10 серпня, однак краще зробити це завчасно. Тоді залишиться час на виправлення, якщо у звітності знайдуть помилку або неточність.

ФОПи, які мають найманих працівників чи здійснюють виплати фізичним особам, повинні відправити в ДПС Податковий розрахунок (об’єднаний звіт) за 2 квартал до 10 серпня. Водночас в Електронному кабінеті платника ще немає оновленої форми для заповнення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з фінансами українців у липні 2026 року. Соціальні стандарти не зміняться, податкове навантаження залишиться на попередньому рівні. Ми порахували суми грошового забезпечення та потенційні витрати на комунальні послуги.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 вересня 2026 року Україна повністю перейде на використання алгоритму "Купина". Це стандарт криптографічного захисту, який застосовується при створенні КЕП. Кваліфікований електронний підпис будуть генерувати по-новому.