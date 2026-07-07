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Главная Экономика Касается почти каждого ФЛП: когда последний день уплаты налогов в июле

Касается почти каждого ФЛП: когда последний день уплаты налогов в июле

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 08:10
Налоги и отчеты для ФЛП: до какого числа в июле нужно выполнить все обязательства
Уплата налогов в июле. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

ФЛП в Украине имеют финансовые обязательства, которые должны своевременно выполнять. Речь идет об уплате налогов и сборов, а также о представлении отчетности в контролирующий орган. Мы узнали о крайних сроках для предпринимателей в июле 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

Налоги для ФЛП 1 и 2 группы

Традиционно ФЛП на упрощенной системе ежемесячно пополняют бюджет единым налогом и военным сбором. Кроме того, в июле возникает обязательство по уплате единого социального взноса, хотя некоторые люди могут выбрать ежемесячный формат начислений.

Все средства необходимо перечислить по реквизитам до 20 июля, чтобы избежать штрафов и пени. Суммы находятся на таком уровне:

  • ЕСВ — 5 707,02 грн (за 2 квартал);
  • военный сбор — 864,70 грн;
  • единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн;
  • единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн.

Для предпринимателей, зарегистрированных на временно оккупированных территориях или находящихся в зонах ведения боевых действий, уплата военного сбора и единого налога является добровольной. Мобилизованные ФЛП и контрактники освобождаются от финансовых обязательств на период службы.

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Налоги для ФЛП 3 группы

Среди обязательных действий — уплата единого социального взноса до 20 июля 2026 года за 2 квартал в сумме 5 707,02 грн. По желанию в течение месяца можно уплатить 5% единого налога и 1% военного сбора, чтобы не ждать конечной даты — 19 августа.

Декларацию за первое полугодие необходимо подать в контролирующий орган до 10 августа, однако лучше сделать это заранее. Тогда останется время на исправления, если в отчетности обнаружат ошибку или неточность.

ФЛП, имеющие наемных работников или осуществляющие выплаты физическим лицам, должны отправить в ГНС Налоговый расчет (объединенный отчет) за 2 квартал до 10 августа. Однако в Электронном кабинете плательщика пока нет обновленной формы для заполнения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с финансами украинцев в июле 2026 года. Социальные стандарты не изменятся, налоговая нагрузка останется на прежнем уровне. Мы подсчитали суммы денежного обеспечения и потенциальные расходы на коммунальные услуги.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября 2026 года Украина полностью перейдет на использование алгоритма "Купина". Это стандарт криптографической защиты, который применяется при создании КЭП. Квалифицированную электронную подпись будут генерировать по-новому.

декларация ФЛП налоги
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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