Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсии, зарплаты, коммунальные тарифы и налоги: что ждет финансы украинцев в июле

Пенсии, зарплаты, коммунальные тарифы и налоги: что ждет финансы украинцев в июле

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 11:10
Финансы украинцев в июле 2026 года: что будет с зарплатами, пенсиями и расходами
Финансы украинцев в июле. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года для украинцев подготовили немало нововведений, которые могут повлиять на финансы наших граждан. Речь идет о минимальной зарплате, пенсионном обеспечении, налогах для ФЛП и физических лиц, расходах на коммунальные услуги и др. Мы разобрались, что нужно знать о деньгах в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в июле.

Минимальная зарплата в Украине

Пересмотр социальных стандартов в ближайшее время не предусмотрен. Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", минимальная зарплата в июле останется на уровне 8 647 грн (52 грн в час). Эту сумму гарантирует государство каждому официально трудоустроенному гражданину.

Однако ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15224-5, в котором предлагали повысить минимальную заработную плату с 1 июля до 11 183 грн. Впоследствии документ сняли с рассмотрения, оставив минимальное денежное обеспечение (до вычета налогов и сборов) на текущем уровне.

Что будет с коммунальными тарифами

В июле 2026 года бытовые потребители будут платить фиксированную цену за электроэнергию — 4,32 грн за кВт-ч (с возможностью экономить ночью благодаря установке двухзонного счетчика). Тариф на газ тоже не изменится и останется на уровне 7,96 грн за кубометр (фиксированная цена от Нафтогаза).

Читайте также:

В то же время услуги водоснабжения и водоотведения могут подорожать в нескольких населенных пунктах. Как сообщали Новини.LIVE, изменения с 1 июля предусмотрены в таких водоканалах:

  • Черниговводоканал — 64,76 грн вместо 70,7 грн (без НДС);
  • Черкассыводоканал — 47,26 грн вместо 27,6 грн (без НДС);
  • Тернопольводоканал — 72,78 грн вместо 36,7 грн (без НДС);
  • Ровнооблводоканал — 57,04 грн вместо 32,6 грн (без НДС);
  • Полтававодоканал — 84,9 грн вместо 33,7 грн (с НДС);
  • Кременчугводоканал — 67,4 грн вместо 31,8 грн (с НДС);
  • Винницаоблводоканал — 81,07 грн вместо 25,57 грн (с НДС).

Минимальная и максимальная пенсия

Поскольку социальные стандарты не пересматривали, минимальное пенсионное обеспечение в июле составит 2 595 грн, а максимальное — 25 950 грн.

В соответствии с действующим законодательством после достижения 65-летнего возраста и при наличии полного страхового стажа украинцы получают право на повышенный размер выплаты. Речь идет о гарантированной минимальной сумме 3 458,80 грн.

Дополнительно можно рассчитывать на ежемесячные доплаты после достижения определенного возраста: с 70 лет — плюс 300 грн, с 75 лет — плюс 456 грн, с 80 лет — плюс 570 грн. Эти надбавки назначаются автоматически, никаких дополнительных действий со стороны украинцев не требуется.

Увеличенные выплаты военнослужащим

В июле военнослужащие получат увеличенное денежное довольствие, поскольку выплаты будут начислять по новой системе. В Министерстве обороны сообщили, что минимальная сумма дохода составит 30 000 грн, куда входит базовая ставка 20 000 грн и мотивационная надбавка 10 000 грн. Кроме того, предусмотрены дополнительные вознаграждения за выполнение боевых задач.

"Новые выплаты не зависят от того, подписал ли военнослужащий новый контракт. Право на них имеют все — кто подписал мотивационный контракт, служит по призыву и проходит службу по старому контракту", — отметили в Минобороны.

Налоговые ставки в июле 2026 года

Налоговая нагрузка на физических лиц-предпринимателей останется на текущем уровне. Ставки военного сбора, единого социального взноса и единого налога не пересматривали, поэтому в ближайшее время минимальные расходы ФЛП составят:

  • военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн/мес.;
  • военный сбор для ФЛП 3 группы — 1% от дохода;
  • единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн/мес.;
  • единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн/мес.;
  • единый налог для ФЛП 3 группы — 5% от дохода;
  • единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес.

Обязательные налоги с официальной зарплаты начисляет, удерживает и уплачивает работодатель. А доходы из сторонних источников украинцы должны декларировать самостоятельно, после чего выполнить финансовые обязательства в полном объеме. Налог на доходы физических лиц составляет 18%, а военный сбор — 5%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым украинцам до 1 июля направили уведомления-решения. Письма от налоговой получили владельцы жилой и нежилой недвижимости. Они должны уплатить налог в течение 60 календарных дней после вручения документа.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную зарплату получат сотрудники в Германии. С 1 июля 2026 года ставка будет составлять 13,90 евро в час брутто. Полный рабочий месяц предполагает минимальное денежное вознаграждение в размере 2 502 евро (до удержания налогов и сборов).

коммунальные услуги налоги минимальная зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации