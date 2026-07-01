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Головна Економіка Пенсії, зарплати, комунальні тарифи і податки: що буде з фінансами українців у липні

Пенсії, зарплати, комунальні тарифи і податки: що буде з фінансами українців у липні

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 11:10
Фінанси українців у липні 2026 року: що буде з зарплатами, пенсіями і витратами
Фінанси українців у липні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року для українців приготували чимало нововведень, здатних вплинути на фінанси наших громадян. Йдеться про мінімальну зарплату, пенсійне забезпечення, податки для ФОП і фізичних осіб, витрати на комунальні послуги тощо. Ми розібралися, що треба знати про гроші найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у липні.

Мінімальна зарплата в Україні

Перегляд соціальних стандартів найближчим часом не передбачається. Згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік", мінімальна зарплата у липні залишиться на рівні 8 647 грн (52 грн за годину). Цю суму гарантує держава кожному офіційно працевлаштованому громадянину.

Але раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5, яким запропонували підвищити МЗП з 1 липня до 11 183 грн. Згодом документ зняли з розгляду, залишивши мінімальне грошове забезпечення (до вирахування податків і зборів) на поточному рівні.

Що буде з комунальними тарифами

В липні 2026 року побутові споживачі платитимуть фіксовану ціну за електроенергію — 4,32 грн за кВт-год (з можливістю економити вночі завдяки встановленню двозонного лічильника). Тариф на газ теж не зміниться і перебуватиме на рівні 7,96 грн за кубометр (фіксована ціна від Нафтогазу).

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Водночас послуги водопостачання та водовідведення можуть подорожчати в кількох населених пунктах. Як повідомляли Новини.LIVE, зміни з 1 липня передбачили в таких водоканалах:

  • Чернігівводоканал — 64,76 грн замість 70,7 грн (без ПДВ);
  • Черкасиводоканал — 47,26 грн замість 27,6 грн (без ПДВ);
  • Тернопільводоканал — 72,78 грн замість 36,7 грн (без ПДВ);
  • Рівнеоблводоканал — 57,04 грн замість 32,6 грн (без ПДВ);
  • Полтававодоканал — 84,9 грн замість 33,7 грн (з ПДВ);
  • Кременчукводоканал — 67,4 грн замість 31,8 грн (з ПДВ);
  • Вінницяоблводоканал — 81,07 грн замість 25,57 грн (з ПДВ).

Мінімальна та максимальна пенсія

Оскільки соціальні стандарти не переглядали, мінімальне пенсійне забезпечення у липні становитиме 2 595 грн, а максимальне — 25 950 грн.

Відповідно до чинного законодавства після досягнення 65-річного віку і за наявності повного страхового стажу українці отримують право на підвищений розмір виплати. Йдеться про гарантовану мінімальну суму 3 458,80 грн.

Додатково можна розраховувати на щомісячні доплати після досягнення певного віку: від 70 років — плюс 300 грн, від 75 років — плюс 456 грн, від 80 років — плюс 570 грн. Ці надбавки призначають автоматично, окремих дій від українців не вимагають.

Збільшені виплати військовим

В липні військовослужбовці отримають збільшене грошове забезпечення, оскільки виплати будуть нараховувати за новою системою. В Міністерстві оборони повідомили, що мінімальна сума доходу перебуватиме на рівні 30 000 грн, куди входить базова ставка 20 000 грн і мотиваційна надбавка 10 000 грн. Плюс передбачені додаткові винагороди за виконання бойових завдань.

"Нові виплати не залежать від того, чи підписав військовослужбовець новий контракт. Право на них мають усі — хто підписав мотиваційний контракт, служить за призовом і проходить службу за старим контрактом", — констатували в Міноборони.

Податкові ставки в липні 2026 року

Податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців залишиться на поточному рівні. Ставки військового збору, єдиного соціального внеску та єдиного податку не переглядали, тому найближчим часом мінімальні витрати ФОП становитимуть:

  • військовий збір для ФОП 1 та 2 групи — 864,70 грн/міс.;
  • військовий збір для ФОП 3 групи — 1% від доходу;
  • єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн/міс.;
  • єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн/міс.;
  • єдиний податок для ФОП 3 групи — 5% від доходу;
  • єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн/міс.

Обов'язкові податки з офіційної зарплати нараховує, утримує та сплачує роботодавець. Натомість доходи зі сторонніх джерел українці повинні декларувати самостійно, після чого виконати фінансове зобов'язання в повному обсязі. Податок на доходи фізичних осіб становить 18%, а військовий збір — 5%.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким українцям відправили повідомлення-рішення до 1 липня. Лист від податкової отримали власники житлової та нежитлової нерухомості. Вони повинні сплатити податок протягом 60 календарних днів після вручення документа.

Також Новини.LIVE розповідали, яку мінімальну зарплату отримають працівники в Німеччині. З 1 липня 2026 року ставка перебуватиме на рівні 13,90 євро за годину брутто. Повний робочий місяць передбачає мінімальне грошове забезпечення близько 2 502 євро (до стягнення податків і зборів).

комунальні послуги податки мінімальна зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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