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Головна Економіка Тарифи на воду в Україні: скільки платитимуть споживачі за кубометр з 1 липня

Тарифи на воду в Україні: скільки платитимуть споживачі за кубометр з 1 липня

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 05:45
Тарифи на воду для населення: що буде з цінами з 1 липня і скільки доведеться платити
Тарифи на воду для населення. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні зміняться тарифи на воду в низці населених пунктів. Про це офіційно повідомили деякі водоканали, хоча громадяни досі можуть брати участь в обговоренні та надавати свої пропозиції/зауваження. Закон дозволяє органам місцевого самоврядування затверджувати ціни без втручання регулятора.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки платитимуть українці за воду з 1 липня 2026 року.

Нові тарифи на воду в Україні

Згідно з законом №4777-ІХ, повноваження місцевої влади включають самостійне затвердження тарифів для водоканалів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), може перевіряти нові ціни, однак остаточне рішення — за органами місцевого самоврядування.

Деякі водоканали прийшли до висновку, що настав час підняти вартість обслуговування. З 1 липня 2026 року побутові споживачі платитимуть такі суми за кубометр:

Варто зазначити, що деякі оператори офіційно підтвердили нові тарифи, а частина — лише оголосила потенційні показники на етапі публічних слухань. Якщо будуть зауваження до запропонованих цін, вони ще можуть змінитися.

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Однак малоймовірно, що вартість переглянуть у бік зменшення, адже всі водоканали наголошують на економічно необґрунтованій платі за споживання ресурсу. Поки зростають витрати на електроенергію, пальне, логістику, зарплати працівників і ремонти, тарифи на воду залишаються збитковими.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на газ для населення з 1 липня 2026 року. Ціна залишиться фіксованою — 7,96 грн за кубометр. Цю вартість ГК "Нафтогаз України" затвердив щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Також Новини.LIVE розповідали, які фінансові нововведення чекають українців з 1 липня. Зміни торкнуться житлових кредитів, ваучерів на купівлю нерухомості та перевірок роботодавців. Ми розібралися, яких правил доведеться дотримуватися нашим громадянам.

тарифи комунальні послуги вода
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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