Українців попередили про підвищення тарифів на воду: ціна може зрости у 2-3 рази

Підвищення тарифів на воду. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

З 1 червня в низці українських міст суттєво подорожчали послуги водопостачання та водовідведення. В окремих населених пунктах тариф уже перевищує 80 гривень за кубометр, а в багатьох інших триває перегляд цін.

Про те, на скільки можуть підвищити тарифи на воду в Україні, у коментарі для Новини.LIVE розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" та ексміністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко.

На скільки зросли тарифи в деяких містах України

У Вінниці місцевий водоканал пропонує підвищити тариф із нинішніх 25,5 грн до понад 81 грн за кубометр. На підприємстві пояснюють, що чинний тариф покриває лише третину реальних витрат, а без його перегляду можуть виникнути проблеми з безперебійним водопостачанням.

Ініціатива вже викликала хвилю обурення серед мешканців міста. Тим часом, поки у Вінниці остаточного рішення ще немає, в інших населених пунктах тарифи уже підвищили:

Павлоград — 113 грн за кубометр;

Дрогобич — 87,30 грн за кубометр;

Вознесенськ — 71,44 грн за кубометр;

Запоріжжя — 69,37 грн за кубометр;

Чернівці — 63,56 грн за кубометр.

Чи варто готуватись до підвищення тарифів на воду в інших містах України

Народний депутат Олексій Кучеренко вважає, що причиною такої ситуації стали багаторічні проблеми в тарифній політиці держави. За його словами, водоканалам тривалий час не дозволяли підвищувати тарифи, хоча витрати підприємств постійно зростали. За цей час подорожчали:

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електроенергія;

хімічні реагенти;

зарплати працівників та інші складові собівартості.

Тепер право встановлювати економічно обґрунтовані тарифи передали місцевій владі. Через це в багатьох містах вартість водопостачання може зрости у 2-3 рази.

Скільки платитимуть за воду кияни

За прогнозом Кучеренка, у Києві тариф на воду також може зрости. Водночас він очікує, що столиця матиме одну з найнижчих цін серед великих міст завдяки масштабам системи водопостачання. Орієнтовно вартість води разом із водовідведенням може становити 50-60 гривень за кубометр.

Експерт наголошує, що об'єктивно оцінити справедливість нових тарифів складно, оскільки для цього потрібен детальний аудит витрат водоканалів. Водночас він визнає, що підстави для підвищення тарифів дійсно існують.

Що стосується тепла та газу, то різкого подорожчання найближчим часом не очікується. За словами Кучеренка, чинний мораторій на підвищення цих тарифів діятиме до завершення війни та ще пів року після її закінчення.

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