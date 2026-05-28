Тариф на воду одному з міст хочуть підвищити: де ціна може зрости більш ніж вдвічі

Вартість води в Запоріжжі.

Керівництво запорізького комунального підприємства "Водоканал" під час спеціального брифінгу заявило про необхідність перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. Причина — зростання витрат підприємства. А прогнозована ціна більш ніж вдвічі більша за поточну: 69,37 грн проти 28,37 грн за кубометр.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

На скільки можуть змінитися тарифи на воду у Запоріжжі

Наразі мешканці Запоріжжя сплачують 28,37 гривні за кубометр води. Новий тариф на водопостачання та водовідведення пропонують встановити на рівні 69,37 гривні — тобто підвищити одразу на 41 гривню.

У "Водоканалі" пояснили причини: за словами директора КП Руслана Горяна, чинні розцінки не переглядалися з початку 2022 року, тоді як витрати за цей час суттєво зросли. В 3-4 рази здорожчали реагенти. Електроенергія, яка становить найбільшу частину тарифу, здорожчала вдвічі. Також відбулось зростання мінімальної тарифної ставки робітника.

Ситуацію додатково ускладнює наявність чималих боргів. Станом на 1 травня у Запоріжжі загальна дебіторська заборгованість сягнула 698 мільйонів грн. З них 573 мільйони — заборгованість населення, а 123 мільйони — юридичних осіб. Про це повідомила на брифінгу фінансова директорка КП "Водоканал" Ніна Ступенко.

Що думають запоріжці про підвищення тарифів на воду

Мешканці Запоріжжя підняттям тарифу цілком очікувано обурені. Кажуть: таке різке здорожчання може вдарити по кишені.

"Негативно ставлюся до підвищення. В людей зараз не вистачає коштів, люди на останні кошти живуть, а їм ще треба платити за комуналку немалу суму. Проїзд підняли, все підіймають, а ми не бачимо, щоб влада про нас думала, тільки про себе. Підвищення на 41 гривню — це дуже багато. В мене не буде вистачати коштів, щоб сплачувати, в мене зарплатня 7,5 тисяч грн", — обурюється мешканка Запоріжжя Людмила.

"Я вважаю, що це дійсно дорого. Якщо вже підвищують, то може це варто було робити більш поступово, а не одразу на таку суму? Але я розумію, що в країні війна, доходи в бюджет потрібні, тому якщо це допоможе країні вистояти — то що ж робити, будемо підтримувати таким чином", — каже інша жителька.

Остаточно новий тариф має затвердити виконавчий комітет Запорізької міської ради не пізніше, ніж за півтора тижня, — до 8 червня включно. Тож наразі містянам доведеться лише очікувати.

