Постачальники газу оголосили тарифи до 30 квітня 2027 року: ціна за куб для населення

Людина запалює газ на плиті. Фото: Новини.LIVE

Постачальники газу оновили свої пропозиції на травень. Загалом для населення зараз працює 8 компаній. Половина з них пропонує тільки річні тарифи на газ — і вони залишаються без змін щонайменше до 30 квітня 2027 року. Ціна в таких планах коливається від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Про те, які тарифи встановили постачальники газу в Україні до 30 квітня 2027 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на консультаційний центр для населення ГазПравда.

Який тариф встановив найбільший постачальник газу Нафтогаз

"Нафтогаз України" продовжив свій річний тариф "Фіксований" ще на рік — до 30 квітня 2027-го. Ціна залишилася тією ж — 7,96 грн за кубометр. Саме за цим тарифом платить більшість українців — приблизно 98% домогосподарств.

У компанії зазначають, що ціна не змінюватиметься протягом усього періоду — з травня 2026-го до кінця квітня 2027-го. Платити потрібно, як і раніше, щомісяця — до 25 числа.

Які тарифи на газ пропонують інші постачальники

Ще чотири постачальники дають вибір: або річний тариф, або місячний зі змінною ціною. У травні місячні тарифи трохи знизилися — зараз вони варіюються в межах від 8,46 до 29,20 грн за кубометр. Загалом, оновлені пропозиції від постачальників газу виглядають так:

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" — 7,96 грн. ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн. ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн. ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн (річний), до 29,20 грн (місячний). ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO): і річний і місячний тариф — 8,46 грн. ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO): і річний і місячний тариф — 8,46 грн. ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн (річний), до 28,99 грн (місячний).

Тарифи на газ для населення. Фото: Скриншот/ГазПравда

Основними для населення залишаються саме річні тарифи. Перейти на місячний можна тільки за власним бажанням — автоматично переводити клієнтів компанії не мають права.

Раніше Новини.LIVE писали, що у травні світло для більшості українців не подорожчає — тариф залишиться 4,32 грн за кВт-год. Споживачі з нічним тарифом, можуть й далі платити менше: після 23:00 діє знижка 50%.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 травня деякі пільги на електроенергію скасовують, тому частині людей рахунки будуть формуватися по-іншому. А от тариф на газ для більшості сімей залишаться такою ж.