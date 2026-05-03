Поставщики газа объявили тарифы до 30 апреля 2027 года: цена за куб для населения

Человек зажигает газ на плите. Фото: Новини.LIVE

Поставщики газа обновили свои предложения на май. В целом для населения сейчас работает 8 компаний. Половина из них предлагает только годовые тарифы на газ — и они остаются без изменений как минимум до 30 апреля 2027 года. Цена в таких планах колеблется от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

О том, какие тарифы установили поставщики газа в Украине до 30 апреля 2027 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения ГазПравда.

Какой тариф установил крупнейший поставщик газа Нафтогаз

"Нафтогаз Украины" продлил свой годовой тариф "Фиксированный" еще на год — до 30 апреля 2027-го. Цена осталась той же — 7,96 грн за кубометр. Именно по этому тарифу платит большинство украинцев — примерно 98% домохозяйств.

В компании отмечают, что цена не будет меняться в течение всего периода — с мая 2026-го до конца апреля 2027-го. Платить нужно, как и раньше, ежемесячно — до 25 числа.

Какие тарифы на газ предлагают другие поставщики

Еще четыре поставщика дают выбор: либо годовой тариф, либо месячный с переменной ценой. В мае месячные тарифы немного снизились — сейчас они варьируются в пределах от 8,46 до 29,20 грн за кубометр. В общем, обновленные предложения от поставщиков газа выглядят так:

Читайте также:

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" — 7,96 грн. ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн. ООО "ГАЛНАФТОГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн. ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" — 8,20 грн (годовой), до 29,20 грн (месячный). ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO): и годовой и месячный тариф — 8,46 грн. ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO): и годовой и месячный тариф — 8,46 грн. ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн (годовой), до 28,99 грн (месячный).

Тарифы на газ для населения. Фото: Скриншот/ГазПравда

Основными для населения остаются именно годовые тарифы. Перейти на месячный можно только по собственному желанию — автоматически переводить клиентов компании не имеют права.

Ранее Новини.LIVE писали, что в мае свет для большинства украинцев не подорожает — тариф останется 4,32 грн за кВт-ч. Потребители с ночным тарифом, могут и дальше платить меньше: после 23:00 действует скидка 50%.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с 1 мая некоторые льготы на электроэнергию отменяют, поэтому части людей счета будут формироваться по-другому. А вот тариф на газ для большинства семей останутся такой же.