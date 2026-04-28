В Нафтогазе окончательно определились с ценой на газ на год: какая стоимость за куб

"Нафтогаз" — крупнейший поставщик газа в Украине, установил тариф для населения на следующий год. Эта цена будет действовать для бытовых потребителей как минимум до 30 апреля 2027 года.

"Нафтогаз" — крупнейший поставщик газа в Украине, установил тариф для населения на следующий год. Эта цена будет действовать для бытовых потребителей как минимум до 30 апреля 2027 года.

Какой тариф установил "Нафтогаз" до 30 апреля 2027 года

Речь идет о тарифе "Фиксированный", который будет оставаться в силе как минимум до 30 апреля 2027 года. То есть украинцы и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

Такая стабильность не случайна. Во время военного положения, а также еще полгода после его завершения, в Украине действует запрет на повышение тарифов для населения. Хотя формально компании каждый год пересматривают цены, на практике их просто продолжают без изменений.

Сколько придется платить за доставку газа до конца 2026 года

А вот с платой за доставку газа ситуация немного сложнее. С начала 2026 года в Украине цена изменилась. Сами тарифы не повысили, но стоимость откорректировали на основе объемов потребления за прошлый газовый год.

Читайте также:

Специалисты консультационного центра для населения "ГазПравда" объяснили, что тариф на доставку газа рассчитывают по такому алгоритму:

Берут ваш фактический объем использованного газа за период с октября 2024 года по сентябрь 2025-го. Умножают на тариф вашего облгаза (он разный в каждом регионе) Делят полученную сумму на 12 месяцев.

Так получают сумму ежемесячного платежа за доставку. В то же время есть минимальная обязательная плата, даже если газом вы почти не пользуетесь. Она зависит от того, для чего у вас газ:

39 кубометров в год — если только готовите еду;

126 кубометров — если еще и греете воду;

314 кубометров — если используете газ и для отопления.

Эти нормы прописаны официально и применяются ко всем. Если же хотите вообще не платить за доставку газа, просто перекрыть вентиль недостаточно. Нужно полностью расторгнуть договор с оператором и физически отсоединиться от сети. Но стоит учесть: если потом захотите подключиться снова — за это придется заплатить отдельно.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулятор в сфере энергетики ввел новые правила для газовых платежек. Их хотят сделать проще и понятнее, чтобы люди четко видели, за что именно платят.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в мае для большинства украинцев цена на электроэнергию не изменится — останется 4,32 грн за кВт-час. Но если пользоваться ночным тарифом, можно экономить: после 23:00 свет стоит вдвое дешевле.