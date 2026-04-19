Украинцы будут получать новые платежки за газ: что изменится для потребителей в 2026 году

Главная Экономика Новые платежки за газ: что изменится для украинцев в 2026 году

Новые платежки за газ: что изменится для украинцев в 2026 году

Дата публикации 19 апреля 2026 11:35
Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммуналки приняла новые правила для платежек за газ. Речь идет о постановлении №541 от 14 апреля 2026 года, которое вносит изменения в Кодекс газораспределительных систем.

О том, как изменятся платежки за газ в Украине и как они будут выглядеть, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Что изменится для потребителей газа

В регуляторе объясняют, что главная цель — сделать платежки более понятными для людей и дать больше информации о том, за что именно они платят. Поэтому решили обновить форму счетов за распределение газа.

В частности, документ предусматривает, что в платежках теперь будет четко определен перечень обязательных данных. Они должны соответствовать требованиям украинского законодательства и учитывать европейские правила, которые устанавливают минимальные стандарты для таких счетов.

Как изменятся платежки за газ в Украине. Фото: Скриншот/НКРЭКУ

Кроме того, вводится единый шаблон платежного документа. Это означает, что счета должны выглядеть более унифицировано и быть проще для восприятия. Также:

Читайте также:
  • в платежках должна появляться актуальная информация, которую периодически будет определять регулятор. Это может помочь потребителям лучше ориентироваться в своих расходах и тарифах;
  • предусмотрена возможность объединять в одном счете оплату сразу за две услуги — поставку газа и его распределение. Но это разрешено только при условии, что для всех поставщиков будут действовать одинаковые и недискриминационные правила, а принципы независимости будут соблюдены.
    Как будут выглядеть новые платежки за газ. Фото: Скриншот/НКРЭКУ
    Как будут выглядеть новые платежки за газ. Фото: Скриншот/НКРЭКУ
Отдельно предусмотрено право потребителей самостоятельно выбирать, как получать счет: в бумажном или в электронном формате.

Когда изменится формат платежек за газ в Украине

Новые правила не заработают сразу. Для операторов газораспределительных сетей установили переходный период — постановление вступит в силу с 1 октября 2026 года. К этому времени они должны полностью обновить платежные документы и привести их в соответствие с новыми требованиями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет правила оплаты коммунальных услуг для отдельных граждан. Речь идет о людях, чье жилье было повреждено или разрушено и теперь непригодно для проживания.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с 1 апреля в Украине повысили тарифы на распределение газа — в среднем они выросли более чем на 60%. Пока это касается лишь части потребителей, но не исключено, что со временем цены поднимут и для остальных.

газ НКРЭКУ платежки
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
