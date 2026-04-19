Українці отримуватимуть нові платіжки за газ: що зміниться для споживачів у 2026 році

Нацкомісія з регулювання енергетики та комуналки ухвалила нові правила для платіжок за газ. Йдеться про постанову №541 від 14 квітня 2026 року, яка вносить зміни в Кодекс газорозподільних систем.

Що зміниться для споживачів газу

У регуляторі пояснюють, що головна мета — зробити платіжки зрозумілішими для людей і дати більше інформації про те, за що саме вони платять. Через це вирішили оновити форму рахунків за розподіл газу.

Зокрема, документ передбачає, що в платіжках тепер буде чітко визначений перелік обов’язкових даних. Вони мають відповідати вимогам українського законодавства та враховувати європейські правила, які встановлюють мінімальні стандарти для таких рахунків.

Крім того, запроваджується єдиний шаблон платіжного документа. Це означає, що рахунки мають виглядати більш уніфіковано та бути простішими для сприйняття. Також:

у платіжках має з’являтися актуальна інформація, яку періодично визначатиме регулятор. Це може допомогти споживачам краще орієнтуватися у своїх витратах і тарифах;

передбачена можливість об’єднувати в одному рахунку оплату одразу за дві послуги — постачання газу і його розподіл. Але це дозволено лише за умови, що для всіх постачальників діятимуть однакові та недискримінаційні правила, а принципи незалежності будуть дотримані.

Окремо передбачено право споживачів самостійно обирати, як отримувати рахунок: у паперовому або в електронному форматі.

Коли зміниться формат платіжок за газ в Україні

Нові правила не запрацюють одразу. Для операторів газорозподільних мереж встановили перехідний період — постанова набере чинності з 1 жовтня 2026 року. До цього часу вони мають повністю оновити платіжні документи і привести їх у відповідність до нових вимог.

