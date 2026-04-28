У Нафтогазі остаточно визначилися з ціною на газ на рік: яка вартість за куб

Вартість газу для населення до 30 квітня 2027 року. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

"Нафтогаз" — найбільший постачальник газу в Україні, встановив тариф для населення на наступний рік. Ця ціна діятиме для побутових споживачів щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Який тариф встановив "Нафтогаз" до 30 квітня 2027 року

Йдеться про тариф "Фіксований", який залишатиметься чинним щонайменше до 30 квітня 2027 року. Тобто українці й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.

Така стабільність не випадкова. Під час воєнного стану, а також ще пів року після його завершення, в Україні діє заборона на підвищення тарифів для населення. Хоча формально компанії щороку переглядають ціни, на практиці їх просто продовжують без змін.

Скільки доведеться платити за доставку газу до кінця 2026 року

А от із платою за доставку газу ситуація трохи складніша. З початку 2026 року в Україні ціна змінилась. Самі тарифи не підвищили, але вартість відкоригували на основі обсягів споживання за минулий газовий рік.

Фахівці консультаційного центру для населення "ГазПравда" пояснили, що тариф на доставку газу розраховують за таким алгоритмом:

Беруть ваш фактичний обсяг використаного газу за період із жовтня 2024 року до вересня 2025-го. Множать на тариф вашого облгазу (він різний у кожному регіоні) Ділять отриману суму на 12 місяців.

Так отримують суму щомісячного платежу за доставку. Водночас є мінімальна обов’язкова плата, навіть якщо газом ви майже не користуєтесь. Вона залежить від того, для чого у вас газ:

39 кубометрів на рік — якщо тільки готуєте їжу;

126 кубометрів — якщо ще й грієте воду;

314 кубометрів — якщо використовуєте газ і для опалення.

Ці норми прописані офіційно й застосовуються до всіх. Якщо ж хочете взагалі не платити за доставку газу, просто перекрити вентиль недостатньо. Потрібно повністю розірвати договір з оператором і фізично від’єднатися від мережі. Але варто врахувати: якщо потім захочете підключитися знову — за це доведеться заплатити окремо.

