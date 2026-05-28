Тарифи на електрику для населення: ціна за кіловат з 1 червня

Наразі тариф на електроенергію для всіх категорій населення становить 4,32 грн за кВт-год. Проте уряд повідомив про окремі умови для пільгових категорій споживачів. Це означає, що у певний період року частина українців зможе платити менше.

Про те, якою буде ціна за кіловат електрики в червні та хто зможе платити менше, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Якими будуть тарифи на електроенергію з 1 червня

За словами прем’єр-міністерки, уряд ухвалив рішення продовжити чинну ціну на електроенергію ще на шість місяців — до 31 жовтня 2026 року. Отже, для населення тариф залишиться незмінним і надалі складатиме 4,32 грн за 1 кВт-год.

Для кого та коли діятиме пільговий тариф на світло

У жовтні також продовжать діяти спеціальні умови для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення. Йдеться про:

багатоповерхові будинки, які не підключені до газу;

приватні будинки та квартири з електричним опаленням;

житло без централізованого або автономного теплопостачання.

"Підтримуємо домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла — будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання", — зазначила Свириденко.

Для таких споживачів тариф становитиме 2,64 грн за кВт-год, але лише за умови, що місячне споживання електроенергії не перевищує 2000 кВт-год.

Якщо ж використати більше встановленого ліміту, тоді електроенергія оплачуватиметься вже за повною ціною — 4,32 грн за кожен кВт-год.

Як платити менше за світло у червні 2026 року

У червні українці можуть і надалі економити на електроенергії завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити спеціальний багатозонний лічильник, який враховує обсяги споживання залежно від часу доби.

Окупність такого пристрою залежить від об’ємів споживання світла. За даними з сайту компанії ДТЕК, якщо в середньому використовувати приблизно 200 кВт-год на місяць, то на це піде близько 3 років.

За даними Міністерства енергетики України, для власників двозонних лічильників діють такі тарифи:

у денний час (з 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт-год;

у нічний час (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт-год.

Для тризонних лічильників вартість електроенергії розподіляється так:

звичайний період (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-год;

нічний період (23:00-07:00) — 1,73 грн/кВт-год;

години пікового навантаження (08:00-11:00 та 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-год.

Завдяки таким тарифам українці можуть суттєво зменшити витрати на електроенергію, якщо користуватимуться енерговитратною технікою переважно вночі. Наприклад, запускати пральну машину, бойлер чи посудомийну машину після 23:00.

