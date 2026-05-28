Главная Экономика Сколько украинцы будут платить за электричество с 1 июня: цена за киловатт

Дата публикации 28 мая 2026 07:25
Тарифы на электричество для населения: цена за киловатт с 1 июня
Стоимость электричества в июне. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Сейчас тариф на электроэнергию для всех категорий населения составляет 4,32 грн за кВт-ч. Однако правительство сообщило об отдельных условиях для льготных категорий потребителей. Это означает, что в определенный период года часть украинцев сможет платить меньше.

О том, какой будет цена за киловатт электричества в июне и кто сможет платить меньше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Какими будут тарифы на электроэнергию с 1 июня

По словам премьер-министра, правительство приняло решение продлить действующую цену на электроэнергию еще на шесть месяцев — до 31 октября 2026 года. Итак, для населения тариф останется неизменным и в дальнейшем будет составлять 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Для кого и когда будет действовать льготный тариф на свет

В октябре также продолжат действовать специальные условия для домохозяйств, которые используют электроэнергию как основной источник отопления. Речь идет о:

  • многоэтажных домах, которые не подключены к газу;
  • частные дома и квартиры с электрическим отоплением;
  • жилье без централизованного или автономного теплоснабжения.

"Поддерживаем домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла — дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения", — отметила Свириденко.

Для таких потребителей тариф составит 2,64 грн за кВт-ч, но только при условии, что месячное потребление электроэнергии не превышает 2000 кВт-ч.

Если же использовать больше установленного лимита, тогда электроэнергия будет оплачиваться уже по полной цене — 4,32 грн за каждый кВт-ч.

Как платить меньше за свет в июне 2026 года

В июне украинцы могут и в дальнейшем экономить на электроэнергии благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить специальный многозонный счетчик, который учитывает объемы потребления в зависимости от времени суток.

Окупаемость такого устройства зависит от объемов потребления света. По данным с сайта компании ДТЭК, если в среднем использовать примерно 200 кВт-ч в месяц, то на это уйдет около 3 лет.

Окупаемость зонных счетчиков в Украине. Фото: Скриншот/ДТЭК

По данным Министерства энергетики Украины, для владельцев двухзонных счетчиков действуют следующие тарифы:

  • в дневное время (с 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт-ч;
  • в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт-ч.

Для трехзонных счетчиков стоимость электроэнергии распределяется так:

  • обычный период (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч;
  • ночной период (23:00-07:00) — 1,73 грн/кВт-ч;
  • часы пиковой нагрузки (08:00-11:00 и 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-ч.

Благодаря таким тарифам украинцы могут существенно уменьшить расходы на электроэнергию, если будут пользоваться энергозатратной техникой преимущественно ночью. Например, запускать стиральную машину, бойлер или посудомоечную машину после 23:00.

Ранее Новини.LIVE писали, что НКРЭКУ хочет поднять тариф для Укрэнерго. Новые цены могут ввести уже с 1 июля 2026 года. Предварительно тариф на передачу электроэнергии может вырасти на 21,6%.

Также Новини.LIVE рассказывали, что газовые компании обновили цены на май. Сейчас для населения работают 8 поставщиков. Часть из них предлагает только годовые тарифы, которые будут действовать без изменений как минимум до конца апреля 2027 года. Стоимость газа у них колеблется от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
