Тарифы Укрэнерго планируют повысить с 1 июля: вырастет ли цена электричества для населения

НКРЭКУ планирует повысить тарифы для Укрэнерго. Стоимость может измениться уже с 1 июля 2026 года. По предварительным оценкам цена передачи электроэнергии может вырасти на 21,6%.

О том, на сколько могут повысить тарифы для Укрэнерго с 1 июля и повлияет ли это на стоимость электричества для населения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на проект решения, который обсуждали во время заседания НКРЭКУ.

На сколько планируют повысить тариф Укрэнерго с 1 июля

Тариф на передачу электроэнергии хотят поднять до 903,53 грн за МВт-ч без НДС. Это на 21,6% больше, чем сейчас. Для предприятий "зеленой" электрометаллургии предлагают отдельный тариф — 535,97 грн/МВт-ч. В этом случае рост может составить около 42%.

Также планируется увеличение тарифа на диспетчерское управление — до 118,64 грн/МВт-ч, что почти на 8% выше действующего уровня.

В самой компании "Укрэнерго" ранее предлагали еще более высокие тарифы. Там хотели поднять:

передачу электроэнергии на 29%;

тариф для "зеленой" металлургии — на 53%;

а диспетчеризацию — сразу на 55,5%.

Пока это только предварительный проект. Окончательное решение НКРЭКУ примет после обсуждений.

Почему планируют повысить тарифы

В Укрэнерго объясняют необходимость повышения несколькими причинами. Одна из главных — рост курса валют, из-за чего компании стало дороже выполнять свои финансовые обязательства, в частности перед производителями "зеленой" энергетики, где расчеты привязаны к евро.

Также в компании говорят, что до конца года в Украине прогнозируют меньшие объемы потребления и передачи электроэнергии. По обновленным расчетам, отпуск электроэнергии может сократиться на 9,5%, а ее передача — на 5,5%.

Еще один фактор — новые правила на рынке электроэнергии, которые действуют с 1 мая 2026 года. Из-за либерализации прайс-кепов выросла средняя цена электроэнергии, а это влияет на финансовые расчеты Укрэнерго с участниками рынка.

Изменится ли цена для бытовых потребителей

При этом повышение тарифов Укрэнерго никак не отразится на обычных бытовых потребителях — стоимость электроэнергии для населения останется без изменений.

