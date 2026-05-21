Производство электроэнергии: сколько солнечных панелей нужно для замены одной АЭС

Солнечные панели и ядерный реактор. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Солнечные панели не могут конкурировать с ядерными реакторами, когда речь заходит о масштабах выработки электричества. Коэффициент эффективности атомной энергетики существенно превосходит солнечную генерацию. А для размещения двух станций аналогичной мощности понадобится большое количество места.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал BGR.

Солнечные панели вместо АЭС

Стремительное развитие "зеленой" энергетики не решило главной проблемы — масштабов производства. Один атомный реактор в среднем выдает 900 мегаватт электроэнергии, а результат одной солнечной панели — всего 400-460 ватт в случае идеальных условий освещения (0,0004 мегаватта).

То есть нужно построить почти 8,7 млн панелей в противовес одному современному реактору, дабы добиться аналогичного масштаба производства электроэнергии. Другие проблемные стороны солнечной генерации включают:

зависимость производства от погоды, времени суток и эффективности элементов;

реальный коэффициент эффективности составляет лишь 24% (в АЭС — 93%);

вместо 2,5 кв. километров площади на большую АЭС придется использовать более 36 кв. километров территории на одну солнечную электростанцию аналогичной мощности.

Плюс переход на "зеленую" энергетику требует создания системы накопления ресурса, обеспечения стабильного подключения к сетям, учета сезонных и погодных условий. Другими словами, существует достаточно причин, почему солнечная генерация до сих пор не стала основной в мире.

"Зеленый" тариф в Украине

Частные домохозяйства могут продавать излишки электроэнергии из солнечной панели в объединенную сеть. Это специальная программа, которую законом № 4777-IX от 11 марта 2026 продолжили до 2034-го.

По состоянию на май "зеленый" тариф, то есть фиксированная цена, по которой государство покупает электроэнергию, произведенную солнечными панелями, находится на уровне 12,38 евроцентов (приблизительно 5,80 грн).

Подключиться к программе могут физические лица, владеющие системами мощностью до 30 кВт. Другие условия для украинцев включают наличие двунаправленного счетчика (можно установить в процессе), соединение системы с сетью и выполнение технических условий от облэнерго.

