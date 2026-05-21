Украинцы могут уменьшить счета за ЖКУ: как это сделать в 2026 году

Украинцы могут уменьшить счета за ЖКУ: как это сделать в 2026 году

Дата публикации 21 мая 2026 15:05
Коммуналка станет меньше: от какой услуги могут отказаться украинцы
Как отказаться от централизованного отопления в Украине. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Платежи за коммунальные услуги можно значительно снизить, если отказаться от некоторых сервисов. Одной из самых больших затрат в квитанциях обычно является централизованное отопление. Именно поэтому многие украинцы интересуются, можно ли отключиться от этой услуги и больше не платить за тепло.

О том, как отключиться от централизованного теплоснабжения в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на портал "Дія".

Кто может отказаться от централизованного отопления в Украине

В многоквартирных домах отключить только одну квартиру от централизованного отопления нельзя. Такое решение возможно только в том случае, если все совладельцы дома согласятся на отключение. Однако владельцам частных домов отключиться от централизованного отопления никто не запрещает.

Важно знать, что отключения от центрального отопления производят только в межотопительный сезон. Сделать это нужно до 1 сентября, в противном случае процедуру придется отложить до следующего года. Расходы на выполнение работ по отключению оплачивают сами жильцы дома или владельцы жилья.

Как отключиться от централизованного отопления в Украине

Для того чтобы официально отказаться от централизованного отопления, необходимо обратиться в органы местного самоуправления. Это могут быть районные советы, исполнительные комитеты городских, поселковых или сельских советов, а также Центры предоставления административных услуг по месту жительства.

Вместе с заявлением следует подать дополнительные документы. В частности, необходимо предоставить информацию о том, какую систему теплоснабжения планируется установить вместо централизованной — индивидуальное или автономное отопление, а также горячее водоснабжение, если оно также будет меняться.

Если речь идет о многоквартирном доме, дополнительно нужно предоставить протокол собрания совладельцев. В документе должно быть указано, что жильцы поддержали решение об отключении дома от централизованного отопления и/или горячего водоснабжения.

Также в протоколе должны быть указаны люди, уполномоченные представлять интересы совладельцев при решении всех вопросов, связанных с процедурой отключения дома от центрального теплоснабжения.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут остаться без субсидии из-за долгов за коммуналку. Потерять выплаты можно даже если сумма совсем небольшая, всего несколько сотен гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году помощь на оплату коммунальных услуг будут давать не всем, а только подпадающим под определенные условия. Из-за ошибок в документах или неточных данных в реестрах люди рискуют потерять льготы и даже получить долги.

коммунальные услуги теплоснабжение отопление
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
