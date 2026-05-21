Комуналка стане меншою: від якої послуги можуть відмовитись українці

Платежі за комунальні послуги можна значно зменшити, якщо відмовитися від деяких сервісів. Однією з найбільших витрат у квитанціях зазвичай є централізоване опалення. Саме тому багато українців цікавляться, чи можна відключитися від цієї послуги та більше не платити за тепло.

Про те, як відключитись від централізованого теплопостачання у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на портал "Дія".

Хто може відмовитись від централізованого опалення в Україні

У багатоквартирних будинках відключити лише одну квартиру від централізованого опалення не дозволяється. Таке рішення можливе лише у випадку, якщо всі співвласники будинку погодяться на відключення. Однак власникам приватних будинків відключитись від централізованого опалення ніхто не забороняє.

Важливо знати, що відключення від центрального опалення проводять тільки в міжопалювальний сезон. Зробити це потрібно до 1 вересня, інакше процедуру доведеться відкласти до наступного року. Витрати на виконання робіт із відключення оплачують самі мешканці будинку або власники житла.

Як відключитись від централізованого опалення в Україні

Для того, щоб офіційно відмовитися від централізованого опалення, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування. Це можуть бути районні ради, виконавчі комітети міських, селищних або сільських рад, а також Центри надання адміністративних послуг за місцем проживання.

Разом із заявою потрібно подати додаткові документи. Зокрема, необхідно надати інформацію про те, яку систему теплопостачання планують встановити замість централізованої — індивідуальне або автономне опалення, а також гаряче водопостачання, якщо воно також буде змінюватися.

Якщо йдеться про багатоквартирний будинок, додатково потрібно надати протокол зборів співвласників. У документі має бути зазначено, що мешканці підтримали рішення про відключення будинку від централізованого опалення та/або гарячого водопостачання.

Також у протоколі повинні бути вказані люди, яких уповноважили представляти інтереси співвласників під час розв'язання всіх питань, пов’язаних із процедурою відключення будинку від центрального теплопостачання.

