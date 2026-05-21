Виробництво електроенергії: скільки сонячних панелей треба для заміни однієї АЕС

Сонячні панелі не можуть конкурувати з ядерними реакторами, коли заходить мова про масштаби вироблення електрики. Коефіцієнт ефективності атомної енергетики значно перевищує сонячну генерацію. А для розміщення двох станцій аналогічної потужності знадобиться дуже багато місця.

Сонячні панелі замість АЕС

Стрімкий розвиток "зеленої" енергетики не вирішив головної проблеми — масштабів виробництва. Один атомний реактор у середньому видає 900 мегаватів електроенергії, натомість результат однієї сонячної панелі — всього 400-460 ватів у випадку ідеальних умов освітлення (0,0004 мегавата).

Тобто треба побудувати майже 8,7 млн панелей на противагу одному сучасному реактору, аби досягти аналогічного масштабу виробництва електроенергії. Інші проблемні сторони сонячної генерації включають:

залежність виробництва від погоди, часу доби та ефективності елементів;

реальний коефіцієнт ефективності становить лише 24% (в АЕС — 93%);

замість 2,5 кв. кілометрів площі на велику АЕС доведеться використати понад 36 кв. кілометрів території на одну сонячну електростанцію аналогічної потужності.

Плюс перехід на "зелену" енергетику потребує створення системи накопичення ресурсу, забезпечення стабільного підключення до мереж, врахування сезонних і погодних умов тощо. Іншими словами, існує достатньо причин, чому сонячна генерація досі не стала основною у світі.

"Зелений" тариф в Україні

Приватні домогосподарства можуть продавати надлишки електроенергії з власної сонячної панелі в об'єднану мережу. Це спеціальна програма, яку законом № 4777-IX від 11 березня 2026 року продовжили до 2034-го.

Станом на травень "зелений" тариф, тобто фіксована ціна, за якою держава купує електроенергію, вироблену сонячними панелями, перебуває на рівні 12,38 євроцентів (приблизно 5,80 грн).

Підключитися до програми можуть фізичні особи, які володіють системами потужністю до 30 кВт. Інші умови для українців включають наявність двонаправленого лічильника (можна встановити у процесі), з’єднання системи з мережею та виконання технічних умов від обленерго.

