Тарифи Укренерго планують підвищити з 1 липня: чи зросте ціна електрики для населення

НКРЕКП планує підвищити тарифи для Укренерго. Вартість може змінитись уже з 1 липня 2026 року. За попередніми оцінками ціна передачі електроенергії може зрости на 21,6%.

Про те, на скільки можуть підвищити тарифи для Укренерго з 1 липня та чи вплине це на вартість електрики для населення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на проєкт рішення, який обговорювали під час засідання НКРЕКП.

На скільки планують підвищити тариф Укренерго з 1 липня

Тариф на передачу електроенергії хочуть підняти до 903,53 грн за МВт-год без ПДВ. Це на 21,6% більше, ніж зараз. Для підприємств "зеленої" електрометалургії пропонують окремий тариф — 535,97 грн/МВт-год. У цьому випадку зростання може скласти близько 42%.

Також планується збільшення тарифу на диспетчерське управління — до 118,64 грн/МВт-год, що майже на 8% вище за чинний рівень.

У самій компанії "Укренерго" раніше пропонували ще вищі тарифи. Там хотіли підняти:

передачу електроенергії на 29%;

тариф для "зеленої" металургії — на 53%;

а диспетчеризацію — одразу на 55,5%.

Поки що це лише попередній проєкт. Остаточне рішення НКРЕКП ухвалить після обговорень.

Чому планують підвищити тарифи

В Укренерго пояснюють необхідність підвищення кількома причинами. Одна з головних — зростання курсу валют, через що компанії стало дорожче виконувати свої фінансові зобов’язання, зокрема перед виробниками "зеленої" енергетики, де розрахунки прив’язані до євро.

Також в компанії кажуть, що до кінця року в Україні прогнозують менші обсяги споживання та передачі електроенергії. За оновленими розрахунками, відпуск електроенергії може скоротитися на 9,5%, а її передача — на 5,5%.

Ще один фактор — нові правила на ринку електроенергії, які діють з 1 травня 2026 року. Через лібералізацію прайс-кепів зросла середня ціна електроенергії, а це впливає на фінансові розрахунки Укренерго з учасниками ринку.

Чи зміниться ціна для побутових споживачів

При цьому підвищення тарифів Укренерго ніяк не відобразиться на звичайних побутових споживачах — вартість електроенергії для населення залишиться без змін.

