Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Тарифи Укренерго можуть підвищити з 1 липня: що зміниться для населення

Тарифи Укренерго можуть підвищити з 1 липня: що зміниться для населення

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 18:05
Тарифи Укренерго планують підвищити з 1 липня: чи зросте ціна електрики для населення
Підвищення тарифів Укренерго. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

НКРЕКП планує підвищити тарифи для Укренерго. Вартість може змінитись уже з 1 липня 2026 року. За попередніми оцінками ціна передачі електроенергії може зрости на 21,6%.

Про те, на скільки можуть підвищити тарифи для Укренерго з 1 липня та чи вплине це на вартість електрики для населення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на проєкт рішення, який обговорювали під час засідання НКРЕКП.

На скільки планують підвищити тариф Укренерго з 1 липня

Тариф на передачу електроенергії хочуть підняти до 903,53 грн за МВт-год без ПДВ. Це на 21,6% більше, ніж зараз. Для підприємств "зеленої" електрометалургії пропонують окремий тариф — 535,97 грн/МВт-год. У цьому випадку зростання може скласти близько 42%.

Також планується збільшення тарифу на диспетчерське управління — до 118,64 грн/МВт-год, що майже на 8% вище за чинний рівень.

У самій компанії "Укренерго" раніше пропонували ще вищі тарифи. Там хотіли підняти:

Читайте також:
  • передачу електроенергії на 29%;
  • тариф для "зеленої" металургії — на 53%;
  • а диспетчеризацію — одразу на 55,5%.

Поки що це лише попередній проєкт. Остаточне рішення НКРЕКП ухвалить після обговорень.

Чому планують підвищити тарифи

В Укренерго пояснюють необхідність підвищення кількома причинами. Одна з головних — зростання курсу валют, через що компанії стало дорожче виконувати свої фінансові зобов’язання, зокрема перед виробниками "зеленої" енергетики, де розрахунки прив’язані до євро.

Також в компанії кажуть, що до кінця року в Україні прогнозують менші обсяги споживання та передачі електроенергії. За оновленими розрахунками, відпуск електроенергії може скоротитися на 9,5%, а її передача — на 5,5%.

Ще один фактор — нові правила на ринку електроенергії, які діють з 1 травня 2026 року. Через лібералізацію прайс-кепів зросла середня ціна електроенергії, а це впливає на фінансові розрахунки Укренерго з учасниками ринку.

Чи зміниться ціна для побутових споживачів

При цьому підвищення тарифів Укренерго ніяк не відобразиться на звичайних побутових споживачах — вартість електроенергії для населення залишиться без змін.

Раніше Новини.LIVE писали, що попри активний розвиток зеленої енергетики, проблема масштабного виробництва електроенергії досі залишається. Один атомний реактор виробляє приблизно 900 МВт, а сонячна панель — лише 400–460 ват навіть за хороших погодних умов. Тож, щоб отримати стільки ж енергії, як від одного реактора, потрібно встановити майже 8,7 мільйона панелей.

Також Новини.LIVE писали, що постачальники газу оновили тарифи на травень. Зараз для населення працюють 8 компаній, і половина з них пропонує лише річні фіксовані ціни. Такі тарифи діятимуть щонайменше до кінця квітня 2027 року.

тарифи Укренерго Електрика
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації