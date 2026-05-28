Тариф на воду одном из городов хотят повысить: где цена может вырасти более чем вдвое

Руководство запорожского коммунального предприятия "Водоканал" во время специального брифинга заявило о необходимости пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотвод. Причина — рост расходов предприятия. А прогнозируемая цена более чем вдвое больше текущей: 69,37 грн против 28,37 грн за кубометр.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

На сколько могут измениться тарифы на воду в Запорожье

Сейчас жители Запорожья платят 28,37 гривны за кубометр воды. Новый тариф на водоснабжение и водоотвод предлагают установить на уровне 69,37 гривны — то есть повысить сразу на 41 гривну.

В "Водоканале" объяснили причины: по словам директора КП Руслана Горяна, действующие расценки не пересматривались с начала 2022 года, тогда как расходы за это время существенно выросли. В 3-4 раза подорожали реагенты. Электроэнергия, которая составляет наибольшую часть тарифа, подорожала вдвое. Также произошел рост минимальной тарифной ставки рабочего.

Ситуацию дополнительно осложняет наличие немалых долгов. По состоянию на 1 мая в Запорожье общая дебиторская задолженность достигла 698 миллионов грн. Из них 573 миллиона — задолженность населения, а 123 миллиона — юридических лиц. Об этом сообщила на брифинге финансовый директор КП "Водоканал" Нина Ступенко.

Что думают запорожцы о повышении тарифов на воду

Жители Запорожья поднятием тарифа вполне ожидаемо возмущены. Говорят: такое резкое подорожание может ударить по карману.

"Негативно отношусь к повышению. У людей сейчас не хватает средств, люди на последние средства живут, а им еще надо платить за коммуналку немалую сумму. Проезд подняли, все поднимают, а мы не видим, чтобы власть о нас думала, только о себе. Повышение на 41 гривну — это очень много. У меня не будет хватать средств, чтобы платить, у меня зарплата 7,5 тысяч грн", — возмущается жительница Запорожья Людмила.

"Я считаю, что это действительно дорого. Если уж повышают, то может это стоило делать более постепенно, а не сразу на такую сумму? Но я понимаю, что в стране война, доходы в бюджет нужны, поэтому если это поможет стране выстоять — то что же делать, будем поддерживать таким образом", — говорит другая жительница.

Окончательно новый тариф должен утвердить исполнительный комитет Запорожского городского совета не позднее, чем за полторы недели, — до 8 июня включительно. Поэтому пока горожанам придется только ожидать.

