Главная Экономика Вода может стать вдвое дороже: в каком городе планируют повысить тариф

Вода может стать вдвое дороже: в каком городе планируют повысить тариф

Дата публикации 28 мая 2026 13:10
Тариф на воду одном из городов хотят повысить: где цена может вырасти более чем вдвое
Стоимость воды в Запорожье. Фото: Новини.LIVE, Pexels, Ксения Клещенко. Коллаж: Новини.LIVE

Руководство запорожского коммунального предприятия "Водоканал" во время специального брифинга заявило о необходимости пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотвод. Причина — рост расходов предприятия. А прогнозируемая цена более чем вдвое больше текущей: 69,37 грн против 28,37 грн за кубометр.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

На сколько могут измениться тарифы на воду в Запорожье

Сейчас жители Запорожья платят 28,37 гривны за кубометр воды. Новый тариф на водоснабжение и водоотвод предлагают установить на уровне 69,37 гривны — то есть повысить сразу на 41 гривну.

В "Водоканале" объяснили причины: по словам директора КП Руслана Горяна, действующие расценки не пересматривались с начала 2022 года, тогда как расходы за это время существенно выросли. В 3-4 раза подорожали реагенты. Электроэнергия, которая составляет наибольшую часть тарифа, подорожала вдвое. Также произошел рост минимальной тарифной ставки рабочего.

Ситуацию дополнительно осложняет наличие немалых долгов. По состоянию на 1 мая в Запорожье общая дебиторская задолженность достигла 698 миллионов грн. Из них 573 миллиона — задолженность населения, а 123 миллиона — юридических лиц. Об этом сообщила на брифинге финансовый директор КП "Водоканал" Нина Ступенко.

Что думают запорожцы о повышении тарифов на воду

Жители Запорожья поднятием тарифа вполне ожидаемо возмущены. Говорят: такое резкое подорожание может ударить по карману.

"Негативно отношусь к повышению. У людей сейчас не хватает средств, люди на последние средства живут, а им еще надо платить за коммуналку немалую сумму. Проезд подняли, все поднимают, а мы не видим, чтобы власть о нас думала, только о себе. Повышение на 41 гривну — это очень много. У меня не будет хватать средств, чтобы платить, у меня зарплата 7,5 тысяч грн", — возмущается жительница Запорожья Людмила.

"Я считаю, что это действительно дорого. Если уж повышают, то может это стоило делать более постепенно, а не сразу на такую сумму? Но я понимаю, что в стране война, доходы в бюджет нужны, поэтому если это поможет стране выстоять — то что же делать, будем поддерживать таким образом", — говорит другая жительница.

Окончательно новый тариф должен утвердить исполнительный комитет Запорожского городского совета не позднее, чем за полторы недели, — до 8 июня включительно. Поэтому пока горожанам придется только ожидать.

Как ранее писали Новини.LIVE, с 1 июля могут вырасти тарифы "Укрэнерго". Причины: изменения курса валют, меньшие прогнозируемые объемы потребления электроэнергии до конца года и рост средней цены электроэнергии в расчетах с участниками рынка. В результате тариф может увеличиться более чем на 21%. Хотя сама компания "Укрэнерго" предлагала еще больший рост тарифов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сейчас электроэнергия для населения стоит 4,32 грн за кВт-ч. Но для некоторых людей действуют отдельные условия. В определенный сезон они смогут платить за свет меньше.

тарифы коммунальные услуги водоснабжение
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
