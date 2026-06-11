Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду: цена может вырасти в 2-3 раза

Повышение тарифов на воду. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

С 1 июня в ряде украинских городов значительно подорожали услуги водоснабжения и водоотведения. В отдельных населенных пунктах тариф уже превышает 80 гривен за кубометр, а во многих других продолжается пересмотр цен.

О том, насколько могут повысить тарифы на воду в Украине, в комментарии для Новини.LIVE рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" и экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

Насколько выросли тарифы в некоторых городах Украины

В Виннице местный водоканал предлагает повысить тариф с нынешних 25,5 грн до более 81 грн за кубометр. На предприятии объясняют, что действующий тариф покрывает лишь треть реальных расходов, а без его пересмотра могут возникнуть проблемы с бесперебойным водоснабжением.

Инициатива уже вызвала волну возмущения среди жителей города. Между тем, пока в Виннице окончательного решения еще нет, в других населенных пунктах тарифы уже повысили:

Павлоград — 113 грн за кубометр;

Дрогобыч — 87,30 грн за кубометр;

Вознесенск — 71,44 грн за кубометр;

Запорожье — 69,37 грн за кубометр;

Черновцы — 63,56 грн за кубометр.

Стоит ли готовиться к повышению тарифов на воду в других городах Украины

Народный депутат Алексей Кучеренко считает, что причиной такой ситуации стали многолетние проблемы в тарифной политике государства. По его словам, водоканалам долгое время не позволяли повышать тарифы, хотя расходы предприятий постоянно росли. За это время подорожали:

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электроэнергия;

химические реагенты;

зарплаты работников и другие составляющие себестоимости.

Теперь право устанавливать экономически обоснованные тарифы передали местным властям. Из-за этого во многих городах стоимость водоснабжения может вырасти в 2-3 раза.

Сколько будут платить за воду киевляне

По прогнозу Кучеренко, в Киеве тариф на воду также может вырасти. В то же время он ожидает, что столица будет иметь одну из самых низких цен среди крупных городов благодаря масштабам системы водоснабжения. Ориентировочно стоимость воды вместе с водоотведением может составить 50-60 гривен за кубометр.

Эксперт отмечает, что объективно оценить справедливость новых тарифов сложно, поскольку для этого нужен детальный аудит расходов водоканалов. В то же время он признает, что основания для повышения тарифов действительно существуют.

Что касается тепла и газа, то резкого подорожания в ближайшее время не ожидается. По словам Кучеренко, действующий мораторий на повышение этих тарифов будет действовать до завершения войны и еще полгода после ее окончания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цена на газ для населения по-прежнему остается одной из самых актуальных тем, ведь от нее зависит немалая часть расходов на коммунальные услуги. Перед началом лета поставщики уже сообщили, какие тарифы будут действовать в июне 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что сейчас для бытовых потребителей в Украине установлен единый тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт-ч. Именно по этой цене рассчитывают плату за свет. Однако конечная сумма в счете зависит не только от объема потребленной электроэнергии, но и от типа счетчика, установленного в помещении.