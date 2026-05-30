Цена за куб газа с 1 июня: какие тарифы установили поставщики

Стоимость газа для населения традиционно остается одной из важнейших тем для украинцев, ведь от нее зависит значительная часть расходов на коммунальные услуги. Накануне лета поставщики уже обнародовали тарифы, которые будут действовать с 1 июня 2026 года.

О том, какие тарифы установили поставщики газа на июнь 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Какой будет цена газа для большинства потребителей в июне

Газоснабжающие компании уже опубликовали свои тарифные планы на июнь. Больше всего бытовых потребителей в Украине обслуживает ГК "Нафтогаз Украины". Речь идет о более 12 миллионах домохозяйств, что составляет около 98% всех бытовых потребителей газа в стране. Для них цена останется неизменной — 7,96 гривны за кубометр.

По официальным данным с сайта компании "Нафтогаз", этот тариф будет действовать как минимум до конца апреля 2027 года.

Какие тарифы предлагают другие поставщики газа в июне

По состоянию на сегодня на рынке природного газа для населения работают восемь компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифные планы, а еще четыре имеют как годовые, так и ежемесячные предложения.

Тарифы на газ в июне 2026 года будут выглядеть так:

ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр; "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн за кубометр; "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр; "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) — 7,99 грн за кубометр; "Львовэнергосбыт" — годовой тариф 8,20 грн за кубометр, а месячный — 28,00 грн за кубометр; YASNO (Киевские энергетические услуги) — годовая и месячная цена составляет 8,46 грн за кубометр; YASNO (Днепровские энергетические услуги) — также предлагает одинаковую годовую и месячную цену на уровне 8,46 грн за кубометр; ООО "Ритейл Сервис" (торговая марка "СвітлоГаз") — годовой тариф составляет 9,99 грн за кубометр, а месячный — 28,49 грн за кубометр.

Поэтому в начале летнего сезона базовые годовые тарифы для населения останутся без изменений. Причина — действие моратория на повышение цен на природный газ для бытовых потребителей.

Благодаря этому украинцы и в дальнейшем будут покупать газ по цене от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр в зависимости от выбранного поставщика. Также на рынке наблюдается снижение месячных тарифов (от 8,46 до 28,49 гривны за кубометр).

