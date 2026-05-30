Ціна за куб газу з 1 червня: які тарифи встановили постачальники

Людина запалює газ. Фото: Новини.LIVE

Вартість газу для населення традиційно залишається однією з найважливіших тем для українців, адже від неї залежить значна частина витрат на комунальні послуги. Напередодні літа постачальники вже оприлюднили тарифи, які діятимуть з 1 червня 2026 року.

Про те, які тарифи встановили постачальники газу на червень 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Якою буде ціна газу для більшості споживачів у червні

Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень. Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує ГК "Нафтогаз України". Йдеться про понад 12 мільйонів домогосподарств, що становить близько 98% усіх побутових споживачів газу в країні. Для них ціна залишиться незмінною — 7,96 гривні за кубометр.

Тариф "Фіксований" від Нафтогазу. Фото: Скриншот

За офіційними даними з сайту компанії "Нафтогаз", цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року.

Які тарифи пропонують інші постачальники газу у червні

Станом на сьогодні на ринку природного газу для населення працюють вісім компаній. Чотири з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще чотири мають як річні, так і щомісячні пропозиції.

Читайте також:

Вартість газу для населення у червні 2026 року. Фото: Скриншот

Тарифи на газ у червні 2026 року виглядатимуть так:

ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр; "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн за кубометр; "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр; "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) — 7,99 грн за кубометр; "Львівенергозбут" — річний тариф 8,20 грн за кубометр, а місячний — 28,00 грн за кубометр; YASNO (Київські енергетичні послуги) — річна та місячна ціна становить 8,46 грн за кубометр; YASNO (Дніпровські енергетичні послуги) — також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8,46 грн за кубометр; ТОВ "Ритейл Сервіс" (торгова марка "СвітлоГаз") — річний тариф становить 9,99 грн за кубометр, а місячний — 28,49 грн за кубометр.

Тож на початку літнього сезону базові річні тарифи для населення залишаться без змін. Причина — дія мораторію на підвищення цін на природний газ для побутових споживачів.

Завдяки цьому українці й надалі купуватимуть газ за ціною від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр залежно від обраного постачальника. Також на ринку спостерігається зниження місячних тарифів (від 8,46 до 28,49 гривні за кубометр).

Раніше Новини.LIVE писали, що зараз тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год. Однак уряд передбачив спеціальні умови для окремих категорій громадян, які в певний період року зможуть сплачувати менше.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Запоріжжі КП "Водоканал" повідомило про необхідність підвищення тарифів на воду та водовідведення через зростання витрат підприємства. Попередньо вартість може зрости з 28,37 грн до 69,37 грн за кубометр, тобто більш ніж удвічі.