Тарифи на газ для населення можуть різко змінитися: що пропонують в Україні

В Україні діє мораторій на зростання вартості газу, тепла й електроенергії для населення. Однак довгий час тривають дискусії стосовно підвищення тарифів до ринкового рівня. Експерти переконують, що необхідно поступово відмовлятися від низьких цін за прикладом ЄС.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Новини.LIVE.

Як можуть зрости тарифи в Україні

Витрати українців на газопостачання доволі низькі, якщо не брати до уваги період опалювального сезону. Станом на травень 2026 року сім’я з кількох осіб сплачує 40-50 грн у середньому. На думку спікера, необхідно поступово підвищувати тарифи відповідно до домовленостей з Міжнародним валютним фондом і переговорними групами ЄС.

"Давно треба було зняти мораторій. Це створює величезні борги, недофінансування, самі ж громадяни страждають через те, що менше газу видобувається. Плюс доводиться більше імпортувати, а значить — витрачати валютну виручку. А це провокує менші пенсії та соціальні програми", — зазначив Омельченко.

Фахівець підтримує поступове зростання тарифів на газ та електроенергію до ринкового рівня. За його словами, в Україні відставання цін порівняно з Європою — мінімум у 4 рази. Цьогоріч можливе зростання вартості світла й газу десь на 25%.

Які тарифи на газ в Україні

Раніше ми розповідали, скільки українці будуть витрачати на газопостачання у червні. На ринку працюють вісім компаній, які надають відповідні послуги і регулярно діляться інформацією про актуальні тарифи. Базові річні ціни перебувають на такому рівні (за 1 куб):

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн;

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" — 7,96 грн;

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн;

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн.

Загалом майже всі побутові споживачі (близько 98%) обслуговуються Нафтогазом, тому сплачують однаковий фіксований тариф у розмірі 7,96 грн за кубометр. Така ціна буде діяти щонайменше до кінця квітня 2027 року, однак її можуть продовжити, як відбувається щороку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці платитимуть за електроенергію в червні 2026 року. Для населення діє фіксований тариф 4,32 грн за кВт-год. Найближчим часом змінювати його не планують, однак дискусії стосовно підвищення тривають.

Також Новини.LIVE розповідали, що регулятор планує підвищити тариф на передачу електроенергії для Укренерго з 1 липня 2026 року. Вартість може зрости на 21,6%, а тариф на диспетчерське управління — майже на 8%. Проте остаточне рішення не ухвалили.